45 هزار و 330 نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولیزاده ظهر چهارشنبه در دیدار استاندار زنجان با مسئولان کمیته امداد استان زنجان گفت: 42 درصد سرپرستان خانوار را مردان و 58 درصد را زنان تشکیل می‌دهند و همچنین رشد5.9 درصدی دانشجویان تحت پوشش این نهاد و حضور 13 نفر از نخبگان دانشجویی، سبب رشد 644 درصدی ارایه خدمات فرهنگی به این قشر تحصیل‌کرده جامعه هدف کمیته امداد زنجان شده است.



وی، رشد 196 درصدی درآمد زکات در استان در سال 91 را نقطه برجسته‌ای در فعالیت‎های این نهاد دانست و افزود: ارایه 899 مورد خدمات حقوقی به خدمت‎گیرندگان، بهره‎مندی 60 درصد جامعه هدف از طرح‌های اشتغال و خودکفایی، بهره‌مندی 41 درصدی زنان از اشتغال و فعالیت 60 درصد طرح‌های اجرا شده کمیته امداد در واحد تولید، بخشی از فعالیت‌های این نهاد در سال 91 بوده است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به اینکه از 14 اسفند 57 تاکنون جهت حمایت مردم و مسئولان سبب برداشته شدن گام‌های مؤثری در جهت رفع فقر از جامعه برداشته شده است، ابراز کرد: رسیدگی به امور محرومین موافق با روح قانون اساسی و آرمان‎های انقلاب اسلامی ایران و مدیریت هدفمند منابع اسلامی و ملی در جهت رفع فقر، از جمله نقش‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکنون بوده است.



ولیزاده افزود: توانمندسازی را محور برنامه‌های کمیته امداد دانست و ادامه داد: حرکت و فعل و انفعالات فقر در جامعه از سوی کمیته امداد به صورت بروز و برنامه‌ریزی شده دنبال شده و در جهت کاهش جمعیت تحت پوشش این نهاد تلاش می‌شود.