کشف 7800 لیتر سوخت قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربان عسگری در این باره اظهارداشت: در نخستین اقدام مأموران یگان امداد شهرستان بوئین‌زهرا حین گشت‌زنی در جاده بوئین‌زهرا به ساوه یک دستگاه کامیونت ویژه حمل سوخت را متوقف کردند و مورد بازرسی قرار دادند.



وی افزود: در بررسی ماموران مشخص شد خودرو حامل 6 هزار لیتر گازوئیل قاچاق است که در این اقدام راننده کامیونت دستگیر و به همراه سوخت قاچاق برای سیر مراحل قانونی به مقر پلیس آگاهی منتقل شد.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین یادآورشد: ماموران کلانتری 11 قزوین نیز حین گشت‌زنی، یک دستگاه وانت نیسان حامل تانکر سوخت را متوقف کردند و در بازرسی از وانت مقدار هزار و 800 لیتر نفت خارج از شبکه ارزی سوخت کشف و راننده و سرنشین خودرو دستگیر شدند.



اعمال قانون 22 واحد صنفی متخلف در قزوین



با اجرای طرحی پنج واحد صنفی متخلف توسط مأموران پلیس امنیت پلمب و برای 17 واحد صنفی متخلف نیز اخطاریه پلمب صادر شد.



ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در سطح صنوف اجرا و از چند واحد صنفی این استان بازدید کردند.



این ماموران در بازدید از چایخانه‌های سنتی و کافی‌شاپ‌ها سه واحد کافی شاپ و دو واحد چایخانه را به علت عدم رعایت شئونات اسلامی و پذیرش افراد با پوشش نامناسب پلمب کردند.



ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی قزوین در بازدید از صنوف، هشت واحد صنعتی عرضه پوشاک را به دلیل عرضه البسه نامتعارف، هفت واحد خرازی به علت فروش اقلام ممنوعه و دو واحد صنفی فروش لوازم آرایشی را به علت عدم رعایت شئونات اسلامی و فروش اقلام ممنوع تعطیل و اخطاریه پلمب صادر کردند.



اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی در سطح صنوف استان قزوین ادامه دارد.



سه کشته در سوانح رانندگی قزوین



واژگونی سه خودرو در قزوین 3 کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.



در نخستین حادثه رانندگی در شهرستان بوئین‌زهرا یک دستگاه وانت نیسان در جاده قزوین بوئین زهرا از جاده منحرف شده و واژگون شد.



براساس این گزارش در این واژگونی راننده وانت مجروح و به بیمارستان منتقل شد که بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان سپرد.



همچنین در سانحه رانندگی دیگری در قزوین یک دستگاه سواری پراید با دو سرنشین در آزاد‌راه قزوین تهران واژگون که در این حادثه سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شد.



سرنشین 85 ساله پراید بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت.



در اثر واژگونی یک دستگاه سواری پراید در جاده کورانه نیز راننده خودرو در اثر شدت جراحات در محل حادثه فوت و سرنشین آن به شدت مجروح و به مراکز درمانی منتقل شد.

پلیس علت وقوع این سوانح رانندگی را بی احتیاطی راننده در عدم توجه به جلو در حین رانندگی اعلام کرد.