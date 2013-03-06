یادواره شهیده سیاری و 129 شهید استان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهیده سیاری و 129 شهید استان قم با هدف تبیین نقش شهدای زن و معرفی آنان به عنوان الگو جهت مقابله با تهاجم فرهنگی پیش از ظهر چهارشنبه با حضور فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب (ع)، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب (ع) رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و خانواده های شهدای قم در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.



فرمانده سپاه علي بن ابيطالب طی سخنانی اظهار داشت: امروزه جهان گرفتار ستم زورمندان و تاریکی برخواسته از خودخواهی شده و بیش از گذشته نیازمند معرفت، پاکی، ایثار، عزت و کرامت است.



سردار مهدي مهدوي نژاد (ع) با اشاره به اینکه هفت هزار زن شهید در کشور وجود دارد بیان داشت: خداوند زنان ایثارگر را همواره شاهدان در جامعه قرار داد تا پیوسته یادآور پیام ایثار و شهادت باشند.



وی عنوان کرد: زنان با نقش آفرینی در راستای اشاعه فرهنگ ایثار، شهادت، عفاف و حجاب همواره بیرق پیام شهیدان را به دوش کشیده و با عمل به فرامین مقام معظم رهبری، نهضت امام راحل را ادامه می دهند.



همچنین حجت الاسلام سید محمد سعیدی در سخنانی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم ابراز داشت: کسانی که در راه خدا جهاد می کنند، اگر مرگ آن ها در هجرت فرارسد خداوند آنچه را طلب کنند در آخرت عطا می کند.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با بیان اینکه انواع هجرت در قرآن بیان شده است تصریح کرد: هجرت ممکن است برای کسب معارف دینی، برای تشکیل حکومت اسلامی و برای نشر علوم دینی باشد و اگر انسان در هجرت به شهادت برسد اجری بسیار بزرگ نزد خداوند دارد.



رونمایی از کتاب "چادر خاکی"



در این مراسم کتاب "چادر خاکی" نوشته جمعی از روحانیان توسط تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و دیگر مسئولان رونمایی شد.



این کتاب شامل زندگینامه شهدای زن استان قم است و به همت سازمان بسیج زنان سپاه علی بن ابیطالب (س) و مرکز حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس به چاپ رسیده است.



گفتنی است در پایان این مراسم جمعی از خانواده های شهدای قم تجلیل شدند.