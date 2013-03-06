نفت آبادان در بازی مقابل داماش گیلان دو غایب دارد

مهدی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: والری الکسانیان و حسین بغلانی دو مدافع میانی به دلیل دریافت کارت زرد در بازی مقابل فولاد خوزستان از بازی مقابل داماش گیلان محروم هستند.



وی اظهار کرد: این مسئله کمی کار تیم صنعت نفت را در این بازی سخت می کند زیرا آنها جزو بازیکنان ثابت ما در این رقابتها به شمار می روند.



غفاری تصریح کرد: الکسانیان و بغلانی دو بازیکن کلیدی و موثر تیم نفت هستند که پر کردن جای خالی آنها بسیار سخت است.



به گفته وی تیم نفت امروز صبح با پرواز مستقیم از اهواز به سمت رشت حرکت کرد تا در دیدار روز جمعه هفته جاری مقابل داماش به میدان برود.



از هفته بیست و نهم لیگ برتر، تیم فوتبال نفت آبادان روزجمعه هجدهم اسفندماه جاری میهمان تیم داماش گیلان است.



