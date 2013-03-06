مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلسه هم اندیشی سالانه انجمن های علمی کشور امشب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود، اظهار داشت: ارتقای جایگاه انجمن های علمی کشور، توسعه همکاریهای ملی و بین المللی انجمن ها و نیز بررسی سازوکارهای توانمندی این انجمن ها از جمله اهداف برپایی این نشست هم اندیشی است.

وی با تاکید براینکه 300 انجمن علمی با 3 هزار عضو هیات مدیره در کشور وجود دارد ادامه داد: سالانه 197 مجله علمی پژوهشی و علمی ترویجی توسط انجمن های علمی سراسر کشور برگزار می‌شود. در همین حال برپایی 300 همایش بین المللی سالانه از جمله اقدامات انجمن های علمی کشور است.

دبیر کمیسیون انجمن های علمی کشور از انجمن های علمی به عنوان نهادهای علمی غیردولتی نام برد که براساس نقشه جامع علمی کشور باید نقش مرجعیت علمی و مدیریت علمی را بر عهده گیرند.

براری افزود: موثر بودن در عرصه بین المللی و توانمندسازی و ارتقای جایگاه و نیز نقش مرجعیت علمی این نهادها از جمله دغدغه هایی است که در جلسه هم اندیشی امشب انجمن های علمی کشور مطرح و بررسی می‌شود.