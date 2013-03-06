جایگاه امر به معروف از جهاد هم بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام جواد صادق زاده پیش از ظهر چهارشنبه در همایش استانی "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" استان البرز ضمن اشاره به ناموفق عمل کردن درحوزه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: متاسفانه تاکنون هنر معرفی فریضه امر به معروف را نداشته ایم از این رو است که موفق هم نبوده ایم.

وی افزود: تا زمانی که تعریف مشخصی از امر به معروف نداشته و هنر بیان آن را نداشته باشیم نمی توانیم موفق عمل کنیم.

پذیرش امر به معروف را در جامعه زنده کنیم

معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور با تاکید بر ایجاد زمینه های پذیرش امر به معروف افزود: باید در جامعه زمینه های پذیرش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شود.

حجت الاسلام صادق زاده گفت: آموزش شیوه های تذکر لسانی باید مد نظر اعضای شورای امر به معروف ونهی از منکر قرار گیرد.

تاثیرگذاری شگرف امر به معروف با محبت

وی با اشاره به فلسفه امر به معروف و نهی از منکر گفت : محبت منشا شکل گیری امر به معروف و نهی از منکر است و آنچه در آیه 71 سوره توبه نیز آمده بر همین مهم تاکید دارد.

صادق زاده افزود : مومنی که دوستدار مومن دیگری باشد زمان ارتکاب منکر دوستانه به او تذکر می دهد.

جهاد در مقابل امر به معروف قطره در مقابل دریا

حجت الاسلام صادق زاده جایگاه امر به معروف را بالاتر از جهاد دانست و گفت: جایگاه امر به معروف تاجایی بالا است که در آیات قرآن نیز از جهاد بالاتر قرار گرفته است.

وی درپایان بیان کرد: جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر در آن وجود ندارد جامعه ای مرده است و دعای مردمان آن مستجاب نخواهد شد.