لزوم توجه دانشجویان به معنویت برای مصونیت از آسیبهای اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور صبح چهارشنبه در آئین تجلیل از دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر اظهار داشت: دانشجویان از مهمترین سرمایهها کشور هستند و آینده این کشور در دست دانشجویان است و افزایش درجه علمی دانشجویان باعث اعتلای کشور می شود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوران خدمتی دولتهای نهم و دهم برای توسعه علمی در کشور، اضافه کرد: شاهد ارتقای علمی کشور در بخشهای مختلف و کسب موفقیتهای متعدد توسط دانشجویان کشورمان در المپیادهای علمی و کنفرانسهای جهانی هستیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر آسیبهای اجتماعی را یکی از مشکلات پیشرفت جوانان دانست و با تاکید بر لزوم تلاش برای مصونیت دانشجویان از آسیبهای اجتماعی، ادامه داد: انس و الفت دانشجویان با قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت از مهمترین راههای دوری دانشجویان از ناهنجاریها است.
وی به وظایف بسیج دانشجویی برای مصون نگهداشتن دانشجویان از آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: افزایش بعد معنوی، نظامی، قرارگرفتن دانشجویان در مسیر اصلی و دادن ارزشهای انقلاب به آنان از وظایف مهم این نهاد است.
پرآور در ادامه به تلاشهای دشمنان برای ازکارانداختن چرخ توسعه کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دشمن با این کارها میخواهد بین مردم و مسئولان و نظام فاصله بیاندازد ولی ملت ایران هوشیار هستند و همواره با حضور خود در صحنههای مختلف پاسخ محکمی به این تلاشها دادهاند که گوشهای از آن را در راهپیمائی عظیم مردم ایران در 22 بهمن ماه امسال دیدیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: در انتخابات سال آینده نیز بار دیگر شاهد حضور گسترده مردم و خلق حماسهای دیگر خواهیم بود و دشمنان با این حضور مردم ناامید خواهند شد.
وی خاطرنشان ساخت: تحریمهای دشمن برای ما تهدید نیست و فرصتی برای توسعه و پیشرفت است و ملت ایران با صبر و ایستادگی خود این دوران را سپری خواهند کرد و با وجود کمبود اعتبارات در سال جاری شاهد اجرایی شدن کارهای بسیار بزرگی در سطح کشور و استان بوشهر هستیم.
در ادامه این ائین دانشجویان مبتکر، خلاق، مخترع، ممتاز و نوآور بسیجی دانشگاههای استان بوشهر تجلیل شدند.
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