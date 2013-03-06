آمار مرگ و میر کودکان در آزادشهر نسبت به گلستان بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرزین پیش از ظهر چهارشنبه در شورای سلامت شهرستان افزود: شاخص ما باید 9 در هزار باشد و مرگ و میر کودکان زیر یکسال نیز به 11 در هزار رسیده است و 19 مورد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، سال قبل در شهرستان گزارش شده که 14 مورد زیر یکماه بوده است.

وی اظهار داشت: 44 درصد علل مرگ و میر در دو سال اخیر در استان سوانح و حوداث بوده و بقیه ناهنجاریها گزارش شده است.

وی از شهرداریها خواست تا پارک های شهری را زیباسازی کنند.

صلاحی سرپرست شبکه بهداشت و درمان آزادشهر نیز گفت: از هر 10 نفر مردان یک نفر به دیالیز مبتلا می شوند که به دلیل کم تحرکی است و می توان با ورزشهای هوازی در کاهش بیماریها تاثیر بسزایی داشت.

وی عنوان کرد: مرکز مشاوره با محوریت مدارس انجام که با استقبال خوبی مواجه بوده است.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.