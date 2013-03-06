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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

گرزین:

آمار مرگ و میر کودکان در آزادشهر نسبت به گلستان بالاست

آمار مرگ و میر کودکان در آزادشهر نسبت به گلستان بالاست

 آزادشهر - خبرگزاری مهر: مسئول واحد سلامت امور خانواده شبکه بهداشت آزادشهر گفت: مرگ و میر نوزادان شهرستان در سال 90 حدود 17 در هزار نفر بوده که این آمار در استان به 10.5 در هر هزار کودک رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرزین پیش از ظهر چهارشنبه در شورای سلامت شهرستان افزود: شاخص ما باید 9 در هزار باشد و مرگ و میر کودکان زیر یکسال نیز به 11 در هزار رسیده است و 19 مورد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، سال قبل در شهرستان گزارش شده که 14 مورد زیر یکماه بوده است.

وی اظهار داشت: 44 درصد علل مرگ و میر در دو سال اخیر در استان سوانح و حوداث بوده و بقیه ناهنجاریها گزارش شده است.
 
وی از شهرداریها خواست تا پارک های شهری را زیباسازی کنند.
 
صلاحی سرپرست شبکه بهداشت و درمان آزادشهر نیز گفت: از هر 10 نفر مردان یک نفر به دیالیز مبتلا می شوند که به دلیل کم تحرکی است و می توان با ورزشهای هوازی در کاهش بیماریها تاثیر بسزایی داشت.
 
وی عنوان کرد: مرکز مشاوره با محوریت مدارس انجام که با استقبال خوبی مواجه بوده است.
 
آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 2012976

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