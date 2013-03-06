اجرای 6 پروژه بزرگ داوطلبی در 4 شهرستان استان اصفهان

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه مهمان خوبان، دستان مددرسان، مهرپویان ، کاروان سلامت، نسیم پردیسان و کمک جهیزیه از جمله این پروژه‌ها است.

وی به اهدا 10 تخته فرش توسط خیران داوطلب جمعیت هلال احمر به نوعروسان بی بضاعت شهرستان خوروبیابانک با اعتبار بالغ بر 57 میلیون ریال اشاره کرد و ادامه داد: کمک به همنوع، تامین جهیزیه برای نوعروسان، ترویج روحیه ایثار، ارتقا سطح زندگی نیازمندان و تلاش در تسکین الام بشری از اهداف این پروژه است.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: پروژه مهرپویان به منظور کمک هزینه جهیزیه و تامین وسایل زندگی از سوی خانه داوطلبان شهرستان اصفهان با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیون و 50 هزار تومان از دیگر پروژه‌های مهم است.

وی اهدا20 سبدغذایی به مددجویان جمعیت با اعتباری بالغ بر 10 میلیون ریال را از دیگر اقدامات نام برد و افزود: اهدا 4 تخته فرش به خانواده شهدای امدادگر خوروبیابانک در قالب پروژه مهمان خوبان با اعتباری بالغ بر 12 میلیون و 400 هزار ریال از مهمترین اقدامات است.

سلیمی اهدا کمک جهیزیه با هزینه‌ای بالغ بر 15 میلیون ریال و راه‌اندازی کاروان سلامت و نیکوکاری به 24 نفر از داوطلبان در روستای امین آباد شهرستان شهرضا از دیگر پروژه‌های اجرا شده در دو ماه اخیر است.