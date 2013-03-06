کشف 99 درصدی جرایم مهم در چهار محال و بختیاری/دستگیری444 قاچاقچی مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسرافیل جعفری پیش از ظهر چهار شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با بیان اینکه در سال جاری 99 درصد جرایم مهم در این استان کشف شده، اظهار داشت: در حوزه سرقت ها 72 درصد کشفیات صورت گرفته است.

جعفری با بیان اینکه در سرقت مغازه های 86 درصد، در سرقت خودرو 109 درصد، کیف قاپی 153 درصد، موتور سیکلت 81 درصد، جیب بری81 درصد کشفیات صورت گرفته است، بیان داشت: در بحث قتل 100 درصد مجرمین دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه دروقوع جرایم مهمه نسبت به سال گذشته در استان با 14 درصد کاهش روبه رو بوده ایم، اذعان داشت: کاهش وقع جرایم مهم را در کیف قاپی، جیب بری و موتور سیکلت داشته ایم.

جعفری با بیان اینکه 36 باند سرقت در این استان متلاشی شده است، تصریح کرد: 112 نفر سارق در سال جاری در این استان دستگیر شده است.

2300 کیلو مواد مخدر در چهار محال و بختیاری کشف شده است/ شناسایی44 باند مواد مخدر

فرمانده نیروی انتظامی استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه دو تن و 300 کیلو مواد مخدر در سال جاری کشف شده است، بیان داشت: کشفیات مواد مخدر در استان افزایش چشم گیری داشته است.

اسرافیل جعفری با بیان اینکه 44 باند مواد مخدر در استان شناسایی شده است، عنوان کرد: 444 نفر قاچاقچی مواد مخدر در این استان دستگیر شده اند.

جعفری با اشاره به اینکه کشفیات کالای قاچاق در استان 41 درصد افزایش داشته، یاد آور شد: ارزش ریالی کالا های قاچاق در سال جاری 110 میلیارد ریال بوده که در سال گذشته کالا های قاچاق 80 میلیارد ریال بوده است.