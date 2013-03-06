2300 هکتار جنگل کاری در قالب طرح کمربند سبز تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن درختکاری و افتتاح 2300 هکتار جنگل کاری در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران و در هفته منابع طبیعی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و شهردار تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مسئولان شهری و اعضای شورای شهر در پروژه جنگل کاری شهدای گمنام در شرق تهران برگزار شد، رئیس مجلس شورای اسلامی درخت غرس کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با حضور بر سر مزار شهدای گمنام در این منطقه ضمن قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

در این مراسم، همچنین محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به مشکل آلودگی هوای تهران از رئیس مجلس خواست تا با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل اقدام کنند.