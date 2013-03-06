ایجاد بخشداری ها در کشور برای حفظ امنیت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه بخشدار بخش تازه تأسیس قلعه نو در شهرستان ری صبح چهارشنبه با حضور امیرحسین باقرنژاد معاون استاندار تهران و فرماندار شهرستان ری، سید همایون عباسی بخشدار کهریزک و دیگر مسئولان شهرستانی برگزار شد.

بخشدار کهریزک در این مراسم گفت: بعد از گذشت حدود 10 سال پیگیری همه جانبه سرانجام دهستان قلعه نو به بخش تبدیل شد و امیدواریم که برای این منطقه و مردم مؤمن آن منشأ خیر و برکت باشد.

سید همایون عباسی افزود: با تشکیل بخش قلعه نو، ادارات خدمات رسان در این منطقه مستقر خواهند شد و مردم دیگر نیازی نیست برای انجام امور اداری خود به شهرری و یا کهریزک مراجعه کنند.

وی با اشاره به افتتاح 110 طرح با اعتبار 300 میلیارد ریال در بخش کهریزک در هفته دولت گفت: بعد از پیگیری انجام شده از استانداری تهران اعتبارات بسیار خوب دیگری برای دهیاریهای این بخش تخصیص یافته که در قالب 70 طرح در سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.

ساخت سه استخر در روستاهای قمصر، فیروزآباد و قلعه نو

عباسی ادامه داد: ساخت سه استخر نیز در روستاهای قمصر، فیروزآباد و قلعه نو در حال اجراست که در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

معاون استاندار تهران نیز در این مراسم عنوان داشت: یکی از وظایف مهم و اصلی حکومتها تأمین امنیت جامعه و مردم است، حفاظت و صیانت از مال و ناموس مردم از وظایف مهم دولتهاست و ایجاد احساس امنیت نیز در جامعه اثرات فراوانی دارد و ایجاد بخشداریها نیز در کشور با همین هدف است.

تبدیل دهستان قلعه نو به بخش از خواسته های چندین ساله مردم منطقه بود

امیرحسین باقرنژاد ادامه داد: به همین دلیل مدیریتها به واحدهای سیاسی کوچکتر اما تخصصی تر تبدیل می شود و تبدیل دهستان قلعه نو به بخش از خواسته های چندین ساله مردم منطقه و شوراهای اسلامی روستاها بود.

گفتنی است، در این مرسم منصور ملک آبادی به عنوان اولین بخشدار بخش تازه تأسیس قلعه نو از توابع شهرستان ری معرفی شد.

لازم به ذکر است، 12 روستای فیروزآباد، ده خیر، نجم آباد، عشق آباد، چال طرخان، قلعه نو، زمان آباد، قمی آباد، طالب آباد، کریم آباد، گل تپه و مقیم آباد از کهریزک جدا و بخش جدید قلعه نو به عنوان پنجمین بخش شهرستان ری را تشکیل می دهد.

بخش قلعه نو هم اکنون دارای 40 هزار جمعیت است که در 20 کیلومتری جنوب ری و در مسیر جاده ورامین قرار دارد.