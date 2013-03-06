41 پایگاه ثابت هلال احمر در فارس فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ابراهیمی ظهر چهارشنبه در حاشیه هشتمین گردهمایی علمی و کاربردی مدیران جمعیت هلال احمر کشور در جمع خبرنگاران، گفت: برنامه های مختلفی را برای ایام نوروز اجرایی خواهیم کرد تا مسافرانی که به فارس سفر می کنند در کمال آرامش و امنیت سفر خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: تعداد پایگاه های ثابت استان فارس 22 پایگاه بود که در ایام نوروز به 41 پایگاه ثابت و 26 شعبه داخل شهر رسید.

مدیر عامل هلال احمر استان فارس افزود: 38 ایستگاه راهنمای گردشگری با همکاری سازمان جوانان نیز در استان فعالیت خواهند کرد.

ابراهیمی یادآور شد: در هر پایگاه یک تا دو دستگاه خودرو و روزانه 160 نفر در پایگاه ها و شعبه های هلال احمر استان فارس حضور خواهند داشت.

آشیانه بالگرد فارس در حال راه اندازی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه به زودی آشیانه بالگرد فارس راه اندازی می شود، گفت: در بحث بالگرد به نتیجه های مطلوبی رسیده ایم و ساخت آشیانه نیز مراحل پایانی را طی می کند.

مدیر عامل هلال احمر استان فارس افزود: اواخر فروردین ماه آشیانه بالگرد را تحویل می گیریم اما در ایام تعطیلات نوروزی بالگرد در اختیار ما قرار دارد.