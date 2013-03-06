به گزارش خبرنگار مهر، مومن حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در سالن اجتماعات بخشداری سرولایت، اظهاركرد: این بخش در مسیر راه پرتردد قوچان، سبزوار، نیشابور و مشهد قرار دارد و حجم بالایی از مسافران نوروزی از آن عبور میکنند بنابراین باید در ارائه بهترین خدمات رفاهی به آنان تلاش شود.
وی بیان داشت: برای بهبود خدماترسانی به مسافران و شهروندان، اسکان موقت و برپایی پایگاههای نوروزی، ایستگاههای امداد و انتظامی در نقاط مختلف بخش پیشبینی شده است. بخشدار سرولایت نیشابور عنوان کرد: شناسنامه بخش شامل نقشه راهها، مراکز رفاهیخدماتی، بقاع متبرکه و شماره تلفنهای ضروری تهیه شده است و در اختیار مسافران قرار میگیرد.
حسینی ادامه داد: وجود طبیعت بکر، دره زیبای اجاق در شهر چکنه، روستای کلیدر، بقعه متبرکه امامزاده حسیناصغر و زیارتگاه روستای زیارت از جمله مناطق زیارتی و سیاحتی این بخش است که گردشگران زیادی را به سمت خود میکشد.
وی اضافه کرد: مدرسه شبانهروزی پسرانه امام خمینی(ره) سرولایت برای اسکان گردشگران پیشبینی شده است.
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