جزایر سه گانه متعلق به ایران است و خواهد بود/ اقدامات مثبت و منفی اروپا ارزیابی می شود

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره جلسه پنجشنبه اتحادیه اروپا که قرار است برخی تحریم های جدید علیه ایران در مورد ایجاد محدودیت در تجارت ایران از طریق مرکز مالی مرکزی اروپا گفت: هر اقدامی در جهت مثبت یا منفی بخواهد صورت بگیرد حتما از نزدیک مورد ارزیابی قرار می دهیم.



وی همچنین درباره جلسه امروز اتحادیه عرب و موضوعاتی که در مورد ایران در این جلسه در دستور کار عنوان شده بویژه جزایر سه گانه گفت: جزایر سه گانه متعلق به ایران است همیشه متعلق به ایران بوده و خواهد بود.



سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان افزود: پرداختن به مسائل داخلی کشور ما توسط مقامات کشورهای منطقه هیچ مشکلی را از آنها حل نمی کند.



به گفته مهمانپرست پروژه اتهام زدن به ایران و دخالت در مسائل داخلی ما با هدف ایران هراسی دنبال می شود.



سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تاکید کرد مقامات کشورهای منطقه نباید فریب این فتنه ها را بخورند اگر بحرانی در کشور خودشان وجود دارد راه حل آن اتهام زنی به ما نیست.

برخی رسانه ها پیش نویس بیانیه نشست اتحادیه عرب را منتشر کرده اند که در آن ادعاهای تکراری در خصوص جزایر سه گانه مطرح شده است.



وی همچنین در خصوص افتتاح خط لوله صلح که قرار است 21 اسفندماه برگزار شود گفت: مراسم افتتاحیه با حضور روسای جمهور دو کشور ایران و پاکستان و با دعوت از برخی مهمانان است، پروژه مهمی است که نیازهای گاز پاکستان را تا حد زیادی برطرف می کند.



مهمانپرست افزود: ما معتقدیم تامین نیازهای کشورهای مختلف به شکل بلند مدت می تواند به ایجاد آرامش و صلح در منطقه کمک کند.



سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان ادامه داد: با همکاری دو کشور ایران و پاکستان ساخت خط لوله صلح آغاز می شود که البته بخشی از سرمایه گذاری آن را ایران انجام داده است.