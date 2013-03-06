هیئت فوتبال آبادان زمین ثابت ندارد

مظفر شاملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبادان به عنوان مهد فوتبال ایران که زمانی حرف اول را در فوتبال می زد، برخی جوانان آن به خاط نداشتن زمین و امکانات زیرساختی به سمت مسائل غیر اخلاقی و ورزشی می روند و این یک معضل بزرگ برای جامعه به حساب می آید.



وی افزود: اگر این شهرستان بتواند زیر ساختهای ورزشی مناسب و بیشتری داشته باشد مطمئن هستم زمینه های جرم و جنایت در آن به حداقل خواهد رسید.



شاملی بیان کرد: اگر مسئولان شهری به این امر مهم بپردازند همدلی خاصی بیان آنان و جامعه جوان آبادان پیوند خواهد خورد و معضلات شهری یکی پس از دیگری حل خواهد شد.



رئیس هیئت فوتبال شهرستان آبادان درباره آخرین وضعیت و رخدادهای فوتبال در آبادان اظهار کرد: بازیهای لیگ باشگاه های آبادان از روز یکشنبه 17 دی ماه امسال در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در زمینهای شهرداری، کارگر، 17 شهریور و با حضور 17 تیم در حال برگزاری است.



وی ادامه داد: در آخرین بازی که بین تیمهای نخل و یاران که زمین 17شهریور برگزار شد نتیجه این مسابقه صفر بر صفر به پایان رسید و آخرین بازی مقدماتی نیز در آخر هفته جاری به پایان خواهد رسید.



شاملی در رابطه با سطح مسابقات لیگ باشگاه آبادان گفت: آبادان جوانهای مستعد و خوبی در زمینه فوتبال دارد فقط باید روی آنها سرمایه گذاری کرد و بین آنها بازی بگذارند و باید مدام بازی کنند، بازیکن با بازی کردن رشد می کند تا آب دیده شوند.



وی به وضع زمینهای چمن برای بازیها اشاره کرد و افزود: بازی در زمین کارگر سخت است زیرا چمن آن از بین رفته و مراحل تبدیل شدن به زمین خاکی را طی می کند از این رو سعی می کنیم بیشتر بازیها را در زمین 17 شهریور برگزار کنیم.



رئیس هیئت فوتبال شهرستان آبادان در خصوص نداشتن زمین بازی گفت: مدام باید از دیگران خواهش کنیم تا به ما زمین بدهند. در همین زمینه مکاتبات و پیگیرهای زیادی کرده ایم و تا تهران هم رفته ایم و مسئولان نیز قول داده اند در سال 92 کلنگ زمین برای هیئت فوتبال آبادان را بزنند و اگر این کار صورت بگیرد نیمی از مشکلات هیئت فوتبال آبادان حل می شود.



