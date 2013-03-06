  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

سردار نوری:

رزمایش "الی بیت‌المقدس" در کرمان برگزار می شود

رزمایش "الی بیت‌المقدس" در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان از برگزاری رزمایش"الی بیت المقدس" در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الله نوری با اشاره به حضور 25 هزار بسیجی در رزمایش" الی بیت‌المقدس" گفت: بیش از 100 گردان از بسیجیان گردان‌های بیت‌المقدس، امام علی( ع)، امام حسین( ع)، عاشورا و الزهرا( س) به صورت متمرکز در مرکز استان و غیر متمرکز در برخی شهرستان‌ها در این رزمایش شرکت می‌کنند.

وی افزود: این رزمایش در راستای برنامه‌های سازمان بسیج مستضعفین طراحی و از ابتدای سال تا کنون در اکثر استان‌ها برگزار شده است.

نوری در تشریح اهداف این رزمایش عنوان کرد: اقتدار، شجاعت، شهامت و صلابت نیروی لایزال بسیج و ارتقای توان قدرت نیروهای بسیج در جنگ‌ نرم سخت و نیمه سخت به نمایش گذاشته می‌شود.

وی حفظ و انسجام، افزایش کارآمدی نیروهای بسیج، تمرین عملیات دفاع از کوی و برزن با رویکرد امنیتی و دفاعی و بیعت مجدد با ولایت و شهیدان را از اهداف دیگر در برگزاری این رزمایش نام برد و گفت: رزمایش" الی بیت‌المقدس" دومین رزمایش استان کرمان در یک ماه اخیر است که نشان از آمادگی بالای پاسداران و بسیجیان استان کرمان دارد.

سردار نوری با اعلام موفقیت در رزمایش پیامبر اکرم( ص) ابراز داشت: رزمندگان توانمند و ولایت‌مدار سپاه ثارالله استان کرمان بار دیگر آمادگی کامل و توان مثال زدنی خود را هرچه تمام‌تر به منصه ظهور می‌گذارند.

وی تصریح کرد: در 24 اسفند ماه جاری بسیجیان گردان‌های بیت‌المقدس از نواحی حضرت رسول( ص)، حضرت امیر( ع)، رفسنجان، زرند و بردسیر به پادگان شهید بهشتی عزیمت و پس از استقرار و اسکان در روز بعد با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستان‌ها بعد از اجرای مراسم صبحگاه تمرین عملیات از کوی و برزن، جنگ شهری، عملیات امداد و نجات را به نمایش می‌گذارند و سایر بسیجیان به صورت غیر متمرکز در نواحی مربوطه عمل می‌کنند.
 

کد مطلب 2012993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها