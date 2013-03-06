به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الله نوری با اشاره به حضور 25 هزار بسیجی در رزمایش" الی بیتالمقدس" گفت: بیش از 100 گردان از بسیجیان گردانهای بیتالمقدس، امام علی( ع)، امام حسین( ع)، عاشورا و الزهرا( س) به صورت متمرکز در مرکز استان و غیر متمرکز در برخی شهرستانها در این رزمایش شرکت میکنند.
وی افزود: این رزمایش در راستای برنامههای سازمان بسیج مستضعفین طراحی و از ابتدای سال تا کنون در اکثر استانها برگزار شده است.
نوری در تشریح اهداف این رزمایش عنوان کرد: اقتدار، شجاعت، شهامت و صلابت نیروی لایزال بسیج و ارتقای توان قدرت نیروهای بسیج در جنگ نرم سخت و نیمه سخت به نمایش گذاشته میشود.
وی حفظ و انسجام، افزایش کارآمدی نیروهای بسیج، تمرین عملیات دفاع از کوی و برزن با رویکرد امنیتی و دفاعی و بیعت مجدد با ولایت و شهیدان را از اهداف دیگر در برگزاری این رزمایش نام برد و گفت: رزمایش" الی بیتالمقدس" دومین رزمایش استان کرمان در یک ماه اخیر است که نشان از آمادگی بالای پاسداران و بسیجیان استان کرمان دارد.
سردار نوری با اعلام موفقیت در رزمایش پیامبر اکرم( ص) ابراز داشت: رزمندگان توانمند و ولایتمدار سپاه ثارالله استان کرمان بار دیگر آمادگی کامل و توان مثال زدنی خود را هرچه تمامتر به منصه ظهور میگذارند.
وی تصریح کرد: در 24 اسفند ماه جاری بسیجیان گردانهای بیتالمقدس از نواحی حضرت رسول( ص)، حضرت امیر( ع)، رفسنجان، زرند و بردسیر به پادگان شهید بهشتی عزیمت و پس از استقرار و اسکان در روز بعد با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستانها بعد از اجرای مراسم صبحگاه تمرین عملیات از کوی و برزن، جنگ شهری، عملیات امداد و نجات را به نمایش میگذارند و سایر بسیجیان به صورت غیر متمرکز در نواحی مربوطه عمل میکنند.
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