به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه فیلم "هیس؛ دخترها فریاد نمی‌زنند" دهمین ساخته سینمایی پوران درخشنده، از ساعت 17 بر پرده سینما هجرت اکران خواهد شد.

این فیلم ملودرامی اجتماعی است که توانست در جشنواره سی و یکم سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در بخش سینمای ایران به خود اختصاص دهد.

"هیس؛ دخترها فریاد نمی‌زنند" قصه زندگی دختری به نام شیرین است. شیرین دو بار تا آستانه‌ی ازدواج پیش می‌رود اما ازدواجش به هم می‌خورد. او در سومین تجربه‌اش دچار بحران می‌شود و برای رهایی از این بحران تصمیمی می‌گیرد.

در این فیلم مریلا زارعی، جمشید هاشم‌پور، شهاب حسینی، طناز طباطبایی، فرهاد آییش، مائده طهماسبی، شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان، مهدی ماهانی، امیر آقایی، ستاره اسکندری و نیما صفایی به ایفای نقش پرداختند.

کارگردان فیلم‌های «خواب‌های دنباله‌دار»، «شمعی در باد»، «رابطه»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «رویای خیس» و «بچه‌های ابدی» را در این پروژه مرتضی پورصمدی در سمت مدیر فیلمبرداری، محمد شاهوردی صدابردار، بهزاد کزازی طراح صحنه، سارا خالدی طراح لباس و بابک برزویه عکاس همراهی کرده‌اند.