برپایی جشن نوروزی حمایت از بیماران سرطانی فارس

آمنه اسلامی چینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشن پایان سال خیریه ایی حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مخصوص بانوان دوشنبه از ساعت 16.30 در تالار احسان شیراز برگزار می شود.

وی ادامه داد: ایجاد زندگی شاد همراه با تامین امکانات برای مبتلایان به بیماریهای سخت اهمیت زیادی دارد و هر کدام از افراد به نوبه خود و در حد توان باید به این امر کمک کنند.

مدیر انجمن حمایت از بیماران سرطانی فارس بیان داشت: خیرین می توانند با شرکت در جشن پایان سال علاوه بر اعلام همکاری با بیماران همراه با شادی آنها باشند زیرا برای این افراد حفظ شادی اهمیت زیادی دارد.

اسلامی چینی عنوان کرد: بنیاد امید که انجمن مردمی برای حمایت از بیماران سرطانی است در حد توان خود و با همکاری خیرین امکانات درمانی در اختیار اعضای خود قرار می دهد همچنین با برگزاری کلاسهای مشاوره فردی و روهی کمک به ایجاد امید در بین این افراد می کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه داروهای این افراد هزینه بالایی دارد و افراد مبتلا به این بیماری سختی زیادی تحمل می کنند که افراد انسان دوست می توانند با حمایت خود گوشه ای از هزینه افراد را کاهش دهند.

مدیرعامل دفتر بنیاد امید یادآورشد : از جمله اهداف بنیاد تغییر نگرش مردم نسبت به بیماران مبتلا به سرطان و بیماری سرطان، کمک به تامین هزینه های داروئی – درمانی بیماران بی بضاعت، انجام فعالیت های فرهنگی و روان درمان جهت کلیه بیماران و خانواده آنها، اجرای آموزش همگانی به منظور افزایش سطح آگاهی و شناخت مردم از بیماری سرطان است.