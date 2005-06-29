زخمي شدن چهار نظامي صهيونيست در حمله موشكي مقاومت لبنان به مزارع شبعا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، در حمله نيروهاي حزب الله به سه موضع نظاميان اسرائيلي در مزارع اشغالي شبعا دستكم 4 نظامي اين رژيم زخمي شدند.



خبرگزاري فرانسه به نقل از منابع امنيتي كه اشاره اي به هويت آنها نكرد، اعلام كرد كه نيروهاي مقاومت حزب الله امروز مواضع ارتش اسرائيل را در مزارع اشغالي شبعا در مثلث مرزي ميان لبنان و سوريه و اسرائيل (سرزمين هاي اشغالي 1948) گلوله باران كردند.



به گفته اين منابع، در اين حمله چندين موشك كاتيوشا و خمپاره به مواضع نظاميان اسرائيلي در رمتا و السماقيه شليك شد.



اين منابع به اين اشاره كردند كه شاخه نظامي حزب الله همچنين به مواضع توپخانه اسرائيل درمنطقه عمفيت در بلندي هاي منطقه جولان اشغالي سوريه شليك كردند.



پليس لبنان نيز اعلام كرد كه توپخانه اسرائيل نيز بلافاصله تپه هاي اطراف مناطق كفرشوبا و شبعا را گلوله باران كرده است .



پليس لبنان به تلفات احتمالي اين حادثه اشاره اي نكرده است.