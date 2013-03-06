17هنرجوی برتر هنرستان هنرهای زیبای یاسوج تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هنری وسینمائی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی در این مراسم گفت: توجه به امر آموزش و فعالیت های جنبی در راستای ارتقاء سطح فکری و آموزشی دانش آموزان بسیار مهم است.

مهدی ابدالی افزود: این دانش آموزان و هنرجویان طلایه دار فرهنگ وهنر این استان خواهند بود و باید در این راه از هیچ کوششی دریغ نکنند.

مدیر هنرستان هنرهای زیبای یاسوج نیز در این مراسم گفت: از آغاز سال تحصیلی تاکنون فعالیتهای مهمی در زمینه های مختلف توسط هنرجویان این هنرستان با همکاری مربیان انجام شده که شایسته تقدیر است.

حداد جاویدانه از برپائی نمایشگاه های مختلف هنری، تولید و اجرای آثار نمایشی و همچنین کسب افتخارات شهرستانی، استانی وکشوری توسط هنرجویان این هنرستان خبرداد.

تحقیقیات کاربردی در تصميم گيري هاي آموزشي و پرورشي تاثیر به سزایی دارد

رئيس گروه تحقيق و پژوهش آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: تحقیقیات کاربردی موجب افزايش دانش، مهارت و تغيير نگرش مخاطبان و استفاده از يافته ها درتصميم گيري هاي آموزشي و پرورشي خواهد بود.

الله نظر محمدي نيك افزود: مهمترين هدف از انجام تحقيقات كاربردي، استفاده از يافته هاي آنهاست و برخي از يافته ها قابليت كاربرد مستقيم دارند.

وی بیان داشت: باهدف نهادينه سازي فرهنگ پژوهش وكاربري ساختن تحقيق درعرصه تصميم گيري مجريان طرح هاي پژوهشي باید طرحهای خود را ارئه دهند تا آموزش با پژوهش همراه باشد.

محمدی نیک افزود: برنامه ريزي آموزشي و دستيابي به راه حل هاي اجرايي براي مسائل تعليم و تربيت با استفاده از ابزار از دیگر اهداف طرحهای پژوهشی است.