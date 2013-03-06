ساماندهي ايست و بازرسي شهيد سالاري گناباد پيگيري شود

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد صفايي در جلسه كمسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گناباد كه در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد اظهار كرد: مبارزه مستمر و جدي با قاچاق كالا از ضروريات است.

فرماندار گناباد گفت: توسط معاونت اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي نتيجه آزمايش مقدار 27 هزار ليتر سوخت كشف شده توسط آگاهي از مبادي ذيربط اخذ شود.

صفايي اظهار كرد: موضوع ساماندهي و فعال شدن ايست و بازرسي مصوب شهيد سالاري و تجهيز آن به نيروي انساني و امكانات فني مناسب توسط فرمانداري و فرماندهي نيروي انتظامي پيگيري شود.

وي بيان كرد: بازرسي هاي مشترك برابر برنامه زمانبندي شده از سوي اداره صنعت، معدن و تجارت به منظور كنترل سطح عرضه تداوم داشته و نتيجه در پايان هر ماه به دبيرخانه كمسيون شهرستان اعلام شود.

سینمای پنج بعدی در گناباد راه اندازي مي شود

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گناباد گفت: سینمای پنج بعدی برابر ضوابط و مقررات موجود با موافقت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در اين شهرستان راه اندازي مي شود.

علي قنبري در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گناباد اظهار كرد: با توجه به کمیسیون بند 2 آیین نامه های سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها و دستورالعملهای ابلاغی راه اندازی و فعالیتهای سازمان سینمایی کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با تاسیس سینمای پنج بعدی برابر ضوابط و مقررات موجود در گناباد موافقت كرد.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گناباد افزود: کمیسیون بند 2 با حضور اعضایي از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی، فرمانداری، شهرداری،آتش نشانی، اماکن عمومی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد تشکیل شد.

قنبري در مورد سینمای پنج بعدی گفت: در سینماهای چند بعدی فیلم های مخصوص و مهیح پخش می شود.

وي افزود: بینندگان همزمان با نمایش فیلم بصورت سه بعدی ( که با استفاده از عینک مخصوص تصاویر واقعی و زنده احساس می شود ) واکنش افکتهای حرکتی و محیطی واقعی را تجربه می کنند.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گناباد اظهار كرد: در صنعت سینما به حرکت صندلی و افکت های حقیقی که متناسب با صحنه های فیلم عمل می کنند بعد چهارم اطلاق مي شود.

قنبري افزود: این افکت ها متناسب با صفحه های فیلم بصورت اتوماتیک انجام می گیرد و باعث هیجان مضاعف و واقعی در بیننده میگردد در سینمای پنج بعدی علاوه به حرکتهای کامل صندلی، افکت های مذکور، کاملتر است.

وي تصريح كرد: در حال حاضر سینماهای چند بعدی در کشورهای آسیایی و اروپایی و کشور ما با استقبال بی نظری رو به رو شده است.