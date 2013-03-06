تبریز رتبه دوم استانی در بخش توسعه کشاورزی آذربایجان شرقی

یونس اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هشتمین جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان تبریز ، امروز با حضور تمام مدیران ذیربط برگزار شد.

وی افزود: سال گذشته بیش از 773 پرونده مربوط به حوزه کشاوزی ، تسهیلات دولتی خود را در قالب انواع تسهیلات از بانک های عامل دریافت کرده اند.

اسدی در ادامه سخنان خود افزود: مهم ترین مشکل در زمینه توسعه بخش کشاورزی در شهرستان تبریز، مشکلات مربوط به عدم تخصیص آب مورد نیاز لازم برای فعالیت های کشاورزان بود.

وی در این راستا افزود: البته در بعضی موارد ، نهادهای ذیربط ، آب مورد لازم را تخصیص می دهند ولی کشاورزان و تعداد زیادی از سرمایه گذاران انتظار دارند که هزینه های انتقال آب نیز توسط دولت تامین شود که این امر در بعضی موارد ، پیشرفت کشاورزی در تبریز و حتی تعداد زیادی از شهرستان ها با مشکل مواجه کرده است.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:در شهرستان تبریز ، تنها در حدود 3.3 درصد از شاغلین ، در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند که این مقدار بسیار ناچیزی است.

وی همچنین در خصوص تعداد شاغلین حوزه کشاورزی گفت: در حدود 584 نفر در شهرستان تبریز ، در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند.