بارش 53میلیمتر باران دریاسوج/ لغو تنها پرواز فرودگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بارش زا از شب گذشته میهمان آسمان استان شده و طی آن شاهد بارش باران در نقاط مختلف استان هستیم.

بارش این برکت الهی موجب خوشحالی مردم این استان به ویژه کشاورزان، دامداران و باغداران در آستانه سال جدید شده است.

همچنین بارش باران موجب لغو پرواز صبح امروز تهران به یاسوج شد.

ادامه بارشها تا فردا پنجشنبه

با این حال به گفته کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، طی 24 ساعت آینده نیز شاهد ادامه ناپایداریها و بارش در سطح استان خواهیم بود.

ولی بهره مند به خبرنگار مهر گفت: این سامانه به تدریج از فردا تضعیف و از جو استان خارج خواهد شد.

وی افزود: طی این سامانه علاوه بر بارش باران و رعد و برق، احتمال بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی استان نیز وجود دارد.

آخرین آمار بارشها

بهره مند همچنین در خصوص آخرین آمار بارشها در استان گفت: طی 24 ساعت گذشته تا ساعت 12.5 امروز چهارشنبه بیشترین بارش با 53 میلیمتر در یاسوج گزارش شده است.

وی اظهار داشت: همچنین شهر سی سخت با 41 میلیمتر پس از یاسوج پربارش ترین شهر استان طی 24 ساعت گذشته بود.

این کارشناس هواشناسی میزان بارندگی 24 ساعت گذشته را در گچساران 11 میلیمتر، دهدشت 8 و لیکک 12 میلیمتر عنوان کرد.

بهره مند بیان داشت: میزان بارندگی از ابتدای سالجاری تاکنون در یاسوج 633، سی سخت 566، گچساران 439، دهدشت 464 و لیکک 452 میلیمتر بوده است.

وی یادآور شد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته زراعی در یاسوج 598، سی سخت 495، گچساران 341، دهدشت 441و لیکک 343 میلیمتر باران باریده بود.

رشد بارشها در استان

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین میانگین بلند مدت بارش را در یاسوج830میلیمتر، گچساران 441 میلیمتر، دهدشت 496 میلیمتر، سی سخت 681میلیمتر و لیکک 359 میلیمتر عنوان کرد.

وی تصریح کرد: میانگین میزان بارش ها در استان تاکنون تنها 70 میلیمتر بیشتر از سال گذشته بوده است.

بهره مند بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون میانگین بارش در استان بیش از500 میلیمتر بوده و ان در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته به طور میانگیین 430میلیمتر باران در استان باریده بود.

محورهای ارتباطی استان باز هستند

وی افزود: بیشترین تفاوت بارش مربوط به دو شهر لیکک و گچساران بوده که به ترتیب 109 و 98 میلیمتر است.

به رغم بارندگی های در استان، فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد تمام محورهای ارتباطی استان باز است و تردد در انها جریان دارد.

منوچهر سیاهپور گفت: با توجه به شدت بارندگی در مناطق کوهستانی و کاهش دید، لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی اظهار داشت: گشتهای پلیس راه استان بر تمام محورهای مواصلاتی نظارت دارند و تردد جاده را کنترل می کنند.