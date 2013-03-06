لزوم حفظ وضعیت مطلوب اشتغال در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اقتصاد و اشتغال شهرستان دماوند صبح چهارشنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار دماوند، معاونان فرماندار و دیگر مسئولان در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند برگزار شد.
سعید افشار نادری در این نشست گفت: یکی از مهمترین زمینه های ایجاد اشتغال در شهرستان دماوند توجه فرصتهای شغلی در بخش مسکن است.
وی ادامه داد: شهرستان دماوند نه تنها به تمامی تعهدات خود در زمینه اشتغال عمل کرده، بلکه 62 درصد بیش از تعهداتش، در دماوند اشتغال ایجاد کرده، اهتمام، دقت و پیگیری مسئولان باعث دست یافتن به این مهم شده است.
فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: درست است که در شهرستان دماوند بیش از تعهدات شغل ایجاد شده، اما می توان با استفاده از ظرفیتهای شهرستان دماوند به موفقیتهای بیش از این دست یافت و در موضوع اشتغال آنچه اهمیت دارد حفظ وضعیت موجود و ثبات در اشتغال ایجاد شده است و باید همه دستگاه ها تلاش کنند تا وضعیت موجود اشتغال در شهرستان حفظ شود.
شناخت ظرفیتهای اشتغال در دماوند
وی افزود: گام بعدی در موضوع اشتغال، شناخت ظرفیتهای شهرستان مانند شهرکهای صنعتی است که باید زمینه گسترش و ایجاد شهرکهای صنعتی در شهرستان دماوند را فراهم کنیم و با سرمایه گذاری بخش خصوصی زمینه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت مهیا شود.
وی اضافه کرد: استعداد شهرستان در بخش کشاورزی بسیار مهم است، هم در حوزه کشاورزی باغی و هم در حوزه زیرمجموعه کشاورزی مانند تولید گوشت قرمز و شیر، مرغ، پرورش آبزیان و قارچ زمینه گسترش سرمایه گذاری در شهرستان وجود دارد که باید با برنامه ریزی و جذب سرمایه ها و ارائه تسهیلات به این مهم دست یافت.
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