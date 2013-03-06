درختکاری راه حل مناسبی برای مبارزه با آلودگیها است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری چهارشنبه در آئین کاشت نهال که به مناسبت هفته درختکاری در محل پارک دوم مهر شهرستان آبادان انجام گرفت گفت: امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری درختان نقش مهمتری در زندگی بشر ایفا می كنند.



وی افزود: کاشت درخت از یک سو مقدمات پیشرفت بیشتر صنعت و فناوری را فراهم می کند و از سوی دیگر به عنوان منابع تامین كننده محصولاتی مثل وسایل چوبی، مبلمان و لوازم‌التحریر به شمار می روند.



جعفری از درختان به منزله ریه های یک شهر یاد کرد و اظهار داشت: درختان نقش مهمی در تامین سلامت اعضای جامعه دارند.



وی تصریح کرد: فعالیت كارخانجات صنعتی، ازدیاد وسایط نقلیه عمومی و فعالیت روزانه آنها در سطح شهرهای بزرگ و صنعتی همچون آبادان، سبب افزایش مواد آلاینده، گازهای مهلك و خطرناكی نظیر دی اكسید كربن در هوای شهرها می شوند که این امر سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازد.



معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه افزایش هر چه بیشتر مواد آلاینده كاهش میزان اكسیژن در هوا را سبب می شود، یادآور شد: این مساله گروههای آسیب پذیر همچون بیماران ریوی و قلبی، سالخوردگان و كودكان را با خطر جدی تری مواجه می کند.



جعفری از کاشت درختان به عنوان راه حلی مناسب برای مبارزه با آلودگی های مذكور یاد کرد.



به مناسبت هفته درختکاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آبادان کار توزیع 10 هزار نهال رایگان در میان شهروندان و کاشت 50 هزار نهال دیگر در مناطق مختلف شهری همچون آیلندها و پارکها را آغاز کرده است.



همچنین 300 اصله نهال رایگان در اختیار اداره آموزش و پرورش آبادان قرار گرفت.

