آزادی گروگانهای هلال احمر با کمترین امتیاز دهی انجام شد

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص بروز شایعات مختلف در خصوص امتیاز دهی کشور برای آزادی گروگانهای هلال احمر یادآور شد: فعالیت های مختلفی در سال جاری در هلال احمر کشور انجام شد که از مهمترین آنها آزادی گروگانهای این جمعیت با کمک دستگاه های مختلف بود.

وی تاکید کرد: هماهنگی و اشراف کامل دستگاه های اطلاعاتی باعث شد که این حرکت مهم و بزرگ انجام شود.

دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به فعالیت در زلزله آذربایجان نیز تصریح کرد: فعالیت و تلاش گسترده جمعیت هلال احمر در زلزله اذربایجان نیز حرکت بزرگی بود که این موفقیت از جانب مقام معظم رهبری با تقدیر همراه بود.

عباسی افزود: حضور به موقع و برنامه ریزی درست در مواقع حادثه باعث کسب موفقیت برای هلال احمر کشور است که خوشبختانه در سال جاری توانستیم فعالیتهای بزرگ و مهم را به خوبی و با سربلندی انجام دهیم.

افزایش پنج برابری فعالیت در طرح "فرشتگان رحمت"

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص اجرای طرح "فرشتگان رحمت" اشاره کرد و گفت: این طرح در سال های گذشته نیز اجرایی شد اما در سال جاری این طرح با وسعت پنج برابری نسبت به سال های قبل انجام می شود.

دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه توسعه روحیه نشاط و شادابی از جمله برنامه های جمعیت هلال احمر کشور است، تاکید کرد: با توجه به اینکه بخشی از نیازمندان جامعه تحت پوشش هیچ ارگانی نیستند سازمان هلال احمر به فکر راه اندازی طرح "فرشتگان رحمت" افتاد که اجرایی کردن این طرح در توسعه روحیه نشاط و شادابی جامعه موثر است.