جهان امروز بیش از گذشته نیازمند ایثار وشهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی نژاد در مراسم گرامیداشت یادواره شهیده سیاری و 129 شهید استان قم که با هدف تبیین نقش شهدای زن و معرفی آنان به عنوان الگو جهت مقابله با تهاجم فرهنگی پیش از ظهر چهارشنبه با حضورتولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب (ع) رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و خانواده های شهدای قم در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: جهان امروز گرفتار ستم زورمندان و تاریکی برخواسته از خودخواهی شده و بیش از گذشته نیازمند معرفت، پاکی، ایثار، عزت و کرامت است.



وی با اشاره به اینکه هفت هزار زن شهید در کشور وجود دارد بیان داشت: خداوند زنان ایثارگر را همواره شاهدان در جامعه قرار داد تا پیوسته یادآور پیام ایثار و شهادت باشند.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) عنوان کرد: زنان با نقش آفرینی در راستای اشاعه فرهنگ ایثار، شهادت، عفاف و حجاب همواره بیرق پیام شهیدان را به دوش کشیده و با عمل به فرامین مقام معظم رهبری، نهضت امام راحل را ادامه می دهند.



وی ابراز داشت: خداوند با خلقت حضرت فاطمه زهرا (س) زنان را صاحب منزلت بخشید و ایثار را خمیرمایه وجود زن قرار داد.



زنان پیرو نهضت امام راحل هستند



سردار مهدوی نژاد تصریح کرد: زنان شهیده با درس آموزی از مکتب حضرت زهرا (س) دوشادوش مردان در مقابل رژیم ستم شاهی ایستادند و در دوران دفاع مقدس نیز با حضور در صحنه های نبرد رزمندگان را یاری کردند.



وی یادآور شد: زنان با الگوپذیری از حضرت زهرا (س) می توانند گام های بلندی را در راستای رشد و تعالی بردارند و به قله نورانی هدایت رهنمود شوند.



فرمانده سپاه علی ابن ابطالب (ع) با اشاره به لزوم تبیین نقش زنان شهیده و معرفی آنان اضافه کرد: امیدواریم با برگزاری این یادواره گامی کوچک در مجموعه جامعه زنان برداشته و مروری بر کارنامه قطور شهیدان باشد.