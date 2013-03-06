مسئولين به مصوبات شوراي فرهنگ عموي اهتمام ورزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي فرهنگ عمومي چناران اظهار كرد: مصوبات شوراي فرهنگ عمومي بايد در جامعه نمود پيدا كند و هر ماه يك جلسه در اين راستا و گسترش اين فرهنگ برگزار شود.

امام جمعه چناران افزود: در سال 91 هشت جلسه برگزار شده كه نياز است در هر ماه يك مرتبه جلسات با كيفيت تر برگزار شود.

حجت الاسلام تاجي گفت: در جلسات شوراي فرهنگ عمومي برنامه هاي فرهنگي ماه رصد و اجرايي مي شود و اين شوراي به دستور مقام معظم رهبري برگزار مي شود و اهتمام جدي نياز است.

وي با اشاره به روزهاي پاياني سال 91 تاكيد كرد: احترام دهه فاطميه را در ايام نوروز داشته باشيم و در برنامه ريزي ها اين موضوع مد نظر قرار گيرد.

رئيس شوراي فرهنگ عمومي چناران به سالروز تاسيس كميته امداد اشاره كرد و گفت: نهاد مقدس كميته امداد از افتخارات نظام و انقلاب است و اين نهاد بركات زيادي براي جامعه به همراه داشته است.

حجت الاسلام تاجي بيان كرد: عدالت محوري يكي از شعارهاي نظام ولايي ايران است و اين نهاد مقدس در اين راستا خدمت مي كند.