رضا نظري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: این مسابقات در چهار رشته فرهنگی قرآنی و سه رشته ورزشی بین پنج خوابگاه دختران کمیته امداد استان برگزار شد.

وي اظهار داشت: این مسابقات به‌مدت سه روز بین 140 نفر از دانش‌آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان‌های نیشابور، جغتای، کاشمر، چناران و تربت‌جام صورت گرفت.

وی مکان‌های برگزاری مسابقات ورزشی را مجموعه ورزشی رفانیر و مسابقات قرآنی را مجتمع اردویی شهید رجایی نیشابور عنوان کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نیشابور در خصوص معرفی تیم‌های برنده، توضیح داد: در رشته ترتیل مقطع راهنمایی، خوابگاه‌های جغتای، نیشابور و چناران به‌ترتیب مقام‌های اول تا سوم و رشته حفظ مقطع دبیرستان دختران جغتای مقام‌های اول و دوم و تربت‌جام سوم شدند.

نظری افزود: در رشته ترتیل مقطع دبیرستان دختران جغتای و نیشابور مقام‌های اول و دوم را کسب کردند و مقام سوم به‌طور مشترک به نیشابور و تربت‌جام رسید.

وی اضافه کرد: در رشته حفظ مقطع متوسطه دختران کاشمر، نیشابور و جغتای مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

دبیر دومین جشنواره فرهنگی ورزشی خوابگاه‌های کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: در رشته تنیس روی میز نیشابور الف و نیشابور ب اول و دوم شدند و کاشمر و جغتای به‌طور مشترک سوم شدند.

نظری بیان داشت: در رشته شطرنج نیشابور الف، چناران و نیشابور ب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی یادآور شد: تیم‌های کاشمر و تربت‌جام هم قهرمان و نایب قهرمان رشته والیبال شدند.

نامبرده از برگزاری محفل شبی با قرآن با حضور اساتید کشوری و استانی چون حسنی، عابدیان و لطفی‌پور از مشهد و قاریان ممتاز نیشابور، زیارت بقاع متبرکه و آرامگاه مفاخر و مشاهیر نیشابور و بازدید از اماکن تفریحی این شهرستان به‌عنوان دیگر برنامه‌های دوره دوم جشنواره فرهنگی ورزشی دختران خوابگاه‌های استان نام برد.

نظری با اشاره به اینکه دوره اول این جشنواره در سال 89 در نیشابور برگزار شد، اطلاع داد: مسابقات گروه پسران این جشنواره اسفندماه جاری در نیشابور برگزار می‌شود.