پذیرش دانشجوی پژوهشیار فرا دکتری در دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهیدبهشتی به منظور بهرهبرداری مناسب از خدمات فارغالتحصیلان دوره دکتری و ارتقاء توانائیهای علمی دانش آموختگان دانشگاهها و دیگر مراکز آموزش عالی، از بین فارغ التحصیلان دوره دکتری رشته شیمی با گرایش شیمی تجزیه، پژوهشیار فرادکتری می پذیرد.
علاقمندان می توانند پس از مطالعه کامل آئین نامه پژوهشیار فرادکتری این دانشگاه، حداکثر تا تاریخ 27اسفند 91 نسبت به تکمیل فرم های تقاضای پژوهشیار فرادکتری (مندرج در قسمت آئین نامه ها و فرمهای سایت معاونت پژوهشی و فناوری) و ارسال آن ها به این معاونت اقدام کنند.
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