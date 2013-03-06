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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

چمنی:

اولویت اصلی کارگروه توسعه کشاورزی افزایش تعاونی ها و کاهش بیکاری است

اولویت اصلی کارگروه توسعه کشاورزی افزایش تعاونی ها و کاهش بیکاری است

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندار تبریز افزایش تعاونی ها و کاهش بیکاری را مهم ترین اولویت کارگروه توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود چمنی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان تبریز ، افزود: افزایش تعاونی ها باید در سرلوحه اهداف کارگروه توسعه بخش کشاورزی قرار گیرد.

وی در این راستا افزود: هم اکنون نیاز کشور ایجاب می کند که تمامی نهادهای مسئول ، به فکر اشتغال جوانان بوده و با هیولای بیکاری در جامعه مقابله کنند و با ریشه کن کردن بیکاری در جامعه ، شاهد رشد و شکوفایی ایران اسلامی باشیم.

چمنی گفت: کارگروه توسعه کشاورزی اقدامات مهم و اثرگذاری را در این خصوص انجام داده است ولی نتیجه آن چنان که باید و شاید قابل قبول نیست و می توانست نتایج بسیار بهتری داشته باشد.

فرماندار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل تامین آب در حوزه کشاورزی گفت: تمامی این مشکلات مربوط به شرکت آب منطقه ای نیست چرا که در اکثر موارد ، سرمایه گذاران و کشاورزان انتظار دارند که هزینه های انتقال آب به زمین زراعتی را نیز دولت پرداخت کند که این امر ، امکان پذیر نیست.

وی همچنین بر اهمیت تلفیق صنعت و کشاورزی تاکید کرده و افزود: باید از توانمندی ها و ظرفیت های بیکاران دارای مدرک تحصیلی استفاده کنیم چرا که ریشه کردن بیکاری در جامعه ، می تواند بسیاری از مشسکلات کشور را حل کند.

کد مطلب 2013028

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