اولویت اصلی کارگروه توسعه کشاورزی افزایش تعاونی ها و کاهش بیکاری است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود چمنی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان تبریز ، افزود: افزایش تعاونی ها باید در سرلوحه اهداف کارگروه توسعه بخش کشاورزی قرار گیرد.

وی در این راستا افزود: هم اکنون نیاز کشور ایجاب می کند که تمامی نهادهای مسئول ، به فکر اشتغال جوانان بوده و با هیولای بیکاری در جامعه مقابله کنند و با ریشه کن کردن بیکاری در جامعه ، شاهد رشد و شکوفایی ایران اسلامی باشیم.

چمنی گفت: کارگروه توسعه کشاورزی اقدامات مهم و اثرگذاری را در این خصوص انجام داده است ولی نتیجه آن چنان که باید و شاید قابل قبول نیست و می توانست نتایج بسیار بهتری داشته باشد.

فرماندار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل تامین آب در حوزه کشاورزی گفت: تمامی این مشکلات مربوط به شرکت آب منطقه ای نیست چرا که در اکثر موارد ، سرمایه گذاران و کشاورزان انتظار دارند که هزینه های انتقال آب به زمین زراعتی را نیز دولت پرداخت کند که این امر ، امکان پذیر نیست.

وی همچنین بر اهمیت تلفیق صنعت و کشاورزی تاکید کرده و افزود: باید از توانمندی ها و ظرفیت های بیکاران دارای مدرک تحصیلی استفاده کنیم چرا که ریشه کردن بیکاری در جامعه ، می تواند بسیاری از مشسکلات کشور را حل کند.