خبر سفر پورمحمدی با هواپیمای 2 نفره به گلستان کذب محض است

به گزارش خبرنگار مهر، متن این خبر که با تیتر دروغ بزرگ روزنامه ايران: سفر رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس قوه قضائيه و هيأت همراه با هواپيماي دونفره به استان گلستان! برای خبرگزاری مهر ارسال شده است، بدین شرح است:
روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور در پي انتشار مطلب كذب روز يكشنبه 13 اسفند 91 روزنامه ايران، با عنوان «اظهارات سياسي يك مقام قضايي»، جوابيهاي صادر كرده كه در ادامه ميآيد. روزنامه ايران در بخشهايي از اين مطلب مدعي شده بود حجتالاسلام و المسلمين پورمحمدي با هواپيماي اختصاصي دونفره به استان گلستان رفته بود. اين در حالي است كه سفر حجتالاسلام و المسلمين پورمحمدي به استان گلستان يك سفر كاري و با هيأت همراه آيتالله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه انجام شده بود. گفتني است روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور به همين منظور، تكذيبيهاي را روز دوشنبه 14 اسفند 91 براي روزنامه ايران ارسال كرده بود، اما اين روزنامه تاكنون از انتشار آن خودداري كرده است. براي تنوير افكار عمومي متن تكذيبيه روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور به مطلب نادرست روزنامه ايران انتشار مييابد.
مدیر مسئول روزنامه ایران
مقتضی است، برابر قانون، پاسخ روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور به نوشته مضحک و سرتاپا دروغ روزنامهتان در تاریخ 13 اسفند 1391، صفحه 3، ستون «دیگه چه خبر؟» را در اولین شماره و در همان صفحه و ستون، منتشر کنید.
1. نوشتهاید: «رئیس سازمان بازرسی... با هواپیمای اختصاصی دونفره به این سفرها میرود». هنوز هیچ «هواپیمای دو نفرهای که بتواند رئیس محترم سازمان بازرسی را، به اتفاق هیأت همراه آیتالله آملی لاریجانی، به سفر ببرد، اختراع نشده است. این گروه، با پرواز عمومی شرکت آسمان، و در سفری کاری به استان گلستان سفر کرده بود.
2. نوشتهاید: «رئیس سازمان بازرسی... در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاهی استان گلستان، به ایراد اظهارات سیاسی پرداخته است». آیا فهم این نکته که از سیاستمدار باید «حرف سیاسی» شنید، براستی این قدر دشوار است؟ رئیس سازمان بازرسی، بر مبنای قانون، از جمله صالحترین افراد برای اظهارنظر درباره هر موضوع سیاسی است که به اجرای درست قانون و حسن جریان امور مربوط باشد. مگر این که مقصودتان از سیاست، چیزی از جنس فریبکاری رسانهای باشد که در این صورت، اظهارنظر نیازمند صلاحیت نیست و البته روزنامه ایران نشان داده است که بخوبی از عهده این نوع سیاست ورزی برمی آید.
3. اگر توصیه به زبان بستن از کذب را برمیتابید و اگر برای اخلاق مداری ـ که خواست و سفارش همیشه مقام معظم رهبری است ـ خرده ارزشی قائلید، این نصیحت را بشنوید که مواجهه با خبر، از دریچه تنگ جناح و باند، شاید بتواند تمنیات حقیر چندروزه را برآورده کند، اما، بیتردید، نسبتی با انصاف، عدالت و مردانگی ندارد. دست کم حرمت نام «ایران» را نگه دارید!
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