64دانشگاه فرهنگیان در کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فرهنگیان اظهار داشت: تحول یک کار بسیار سنگین و دشوار است که تاثیرات بسیار عمیقی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر اتفاقات مهمی در آموزش و پرورش شکل گرفته است، افزود: زمانی که قرار است در یک نظام مانند نظام آموزش و پرورش تحول صورت گیرد مطمئنا گسترده ترین و زیر بناترین تحولی است که در جامعه شکل می گیرد و این تحول همه زوایای جامعه را در بر خواهد گرفت.

حاجی بابایی بیان داشت: اگر بخواهیم در یک کشور همه مشکلات را حل کنیم باید در آن نظام تحول را به کار گیریم زیرا در نظام معلم و تربیت، انسان ساخته می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه آنچه در آرامش و خوشبختی انسان در این دنیا و آخرت تاثیر گذار است تربیت انسان است، افزود: خداوند برای آفرینش و تربیت انسان به خودش تبریک می گوید.

حاجی بابایی در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش تربیتی، کلیدی و اساسی در جامعه دارد، گفت: اخیرا توانسته ایم برای نظام و تعلیم و تربیت نقشه جامع داشته باشیم، نقشه جامع آموزش و پرورش نقشه ای است که آنچه معلمان می اندیشند در این نقشه دیده و به آن توجه شده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: طی سال های گذشته کارهایی که در آموزش و پرورش انجام شده است زیرساخت های تحول بنیادین بوده است.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه در دوسال تمام امکانات کشور به کار افتاد تا دانشگاه فرهنگیان تاسیس شود، تصریح کرد: 64 دانشگاه پردیس با 700 هزار دانشجو فرهنگی در بهمن امسال تاسیس شده است و این کار بسیار بزرگی است.

این مسئول گفت: تمام برنامه های تحولی برای آموزش و پرورش حول محور عزت، جایگاه و شان آموزش و پرورش می چرخد.

وی بیان داشت: در نظام تعلیم و تربیت حرف اساسی ما این است که تمام مردم و مسئولین مملکت به معلم بدهکارند نه بدهکار پولی بلکه بدهکار مقامی.

وزیر آموزش و پروش با اشاره به اینکه نظام و تعلیم و تربیت براساس فکر و اندیشه است افزود: همه باید ببینند که کار ما فرهنگیان در آموزش و پرورش کار علمی و تحقیقی است.

حاجی بابایی با اشاره به وجود کارخانه جات متعدد در استان کرمان خواستار شد: هر کارخانه ای یک هنرستان راه اندازی کند.

این مسئول در پایان اظهار داشت: 650 میلیون تومان در استان کرمان در صندوق ذخیره فرهنگیان سرمایه گذاری شده است.

