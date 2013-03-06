خانه تکانی ارشاد/ پروانه نمایش 17 فیلم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی این فیلم‌ها عبارتند از: "578 روز انتظار" به تهیه‌کنندگی هادی مشکوه و کارگردانی احمد عبداللهیان، "مروارید" به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی سیروس حسن‌پور، "سگ‌های پوشالی" به تهیه‌کنندگی رضا توکلی/ رضا نوروزی و کارگردانی رضا توکلی، "سایه وحشت" به تهیه‌کنندگی علی اکبر ثقفی و کارگردانی عماد اسدی، "12 روز" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مصطفی قربان‌پور و "به خاطر پونه" به تهیه‌کنندگی امیر عباس گردان و کارگردانی هاتف علیمردانی.

از دیگر آثار می‌توان به "داستان سامرا" به تهیه کنندگی مجید اسماعیلی و کارگردانی حسین سلطانی / وحید چالاک، "رژیم طلایی" به تهیه‌کنندگی محمد حسین فرحبخش و کارگردانی رضا سبحانی، "زن و مرد زندگی" به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی ودادی(رنگین فیلم) ، "هیس دخترها فریاد نمی‌زنند" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی پوران درخشنده، "جا به جا" به تهیه‌کنندگی علی توکل‌نیا و کارگردانی حسن توکل‌نیا، "او خوب سنگ می‌زند" به تهیه‌کنندگی ابراهیم اصغری و کارگردانی سید رضا محقق، "روز روشن" به تهیه‌کنندگی غلامرضا گمرکی و کارگردانی سید حسین شهابی، "رهاتر از دریا" به تهیه‌کنندگی عباس جهانبخش و کارگردانی حمید طالقانی، "هیچ کجا هیچ کس" به تهیه کنندگی حسن کلامی و کارگردانی ابراهیم شیبانی، "حوض نقاشی" به تهیه کنندگی حوزه هنری و کارگردانی سید مازیار میری، "رسوایی" به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود ده نمکی اشاره کرد.