به گزارش خبرنگار مهر، سعید راستی که چندی پیش با رای اعضای شورای شهر بوشهر به عنوان شهردار بوشهر به وزارت کشور پیشنهاد شده بود، حکم خود را از وزیر کشور دریافت کرد و به عنوان شهردار بوشهر معارفه شد.

در این آئین که ظهر چهارشنبه برگزار شد، شاپور رستمی معاون استاندار بوشهر، ابراهیم فروزانی سرپرست شهرداری بوشهر و تعدادی از مدیران و معاونان شهرداری بوشهر حضور دارند.

از نکات قابل توجه در این آئین عدم حضور فضل‌الله توسلی شهردار سابق بوشهر برای مراسم تودیع است که البته گفته می‌شود مراسم تودیع توسلی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

راستی پیش از این سابقه فعالیت به عنوان شهردار بوشهر را در سابقه خود داشته است و از امروز بار دیگر به عنوان شهردار بوشهر فعالیت خود را آغاز می‌کند.

شهردار جدید بوشهر پیش از این همچنین به عنوان مديرعاملي شركت عمران عالي‌شهر و مديركل امور شهري استانداری بوشهر نیز سابقه فعالیت داشته است.