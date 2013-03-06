افسردگی پس از زایمان سه تا چهار درصد مادران را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرعلی خرامین در حاشیه برگزاری کارگاه پیشگیری از افسردگی پس از زایمان افزود: بیشتر مبتلایان به افسردگی پس از زایمان، در سال اول، به ویژه در سه ماهه نخست پس از زایمان دچار علائم این بیماری می شوند.

وی بیان داشت: فرهنگ توجه به بهداشت روانی در مقایسه با بهداشت جسمی به میزان کافی ارتقا نیافته است.

خرامین اظهار داشت: خطر ابتلا به افسردگی پس از زایمان در زایمان نخست و زایمان های سزارین بیشتر است.

وی افزود: این بیماران دارای خلق افسرده بوده، از زندگی لذت نمی برند، دچار کاهش قابل ملاحضه وزن، بی خوابی، تحریک پذیری روانی، احساس بی ارزشی و اختلال افکار می شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به عوامل موثر در ابتلا به افسردگی پس از زایمان، عنوان کرد: سابقه افسردگی در پدر و مادر، استرس زندگی، حمایت اجتماعی پایین، اضطراب مکرر قبل از زایمان، عدم رضایت از زندگی، داشتن سابقه افسردگی، بارداری ناخواسته و حاملگی اول، خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد.

خرامین تاکید کرد: حمایت خانواده، به ویژه همسران خانم های باردار، موجب کاهش خطر ایجاد افسردگی پس از زایمان و عواقب نامطلوب آن برای مادر و نوزاد می شود.

خطر ابتلا به هپاتیت B در اثر استفاده مشترک از مسواک

یک کارشناس بیماریها گفت: هپاتیت B نوعی بیماری ویروسی است که استفاده مشترک از مسواک، سرنگ و تیغ اصلاح، خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد.

عابد توفیقیان افزود: سوراخ کردن غیربهداشتی گوش، انتقال از مادر به نوزاد، سابقه هپاتیت B در خانواده، دیالیز، تماس جنسی، دریافت خون آلوده، اعمال دندانپزشکی غیربهداشتی، حجامت غیربهداشتی و خالکوبی، دیگر راه های انتقال بیماری هپاتیت B هستند.

وی با اشاره به تاثیر هپاتیت B در اختلال کبد، اظهار داشت: امکان سرایت ویروس این بیماری بسیار بیشتر از ویروس ایدز بوده و در صورت سهل انگاری در پیشگیری و درمان، منجر به سرطان کبد و در نهایت مرگ می شود.

این کارشناس بیماری ها افزود: واکسیناسیون به موقع کودکان، عدم استفاده از لوازم شخصی مشترک و عدم تماس با خون آلوده، مهمترین راه های پیشگیری از ابتلا به هپاتیت B است.

توفیقیان بهترین روش تشخیص هپاتیت B را انجام آزمایش خون دانست و تاکید کرد: در صورتی که فردی در خانواده مبتلا به این بیماری شود، لزوم واکسینه شدن سایر اعضای خانواده ضروری است.

وی یادآور شد: هپاتیت B از راه دست دادن، در آغوش گرفتن، بوسیدن و نشستن در کنار فرد آلوده منتقل نمی شود و در صورتی که فرد مبتلا قصد ازدواج دارد، حتما باید نسبت به واکسینه شدن همسر وی اقدام شود.