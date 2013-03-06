رسیدگی به شکایت تام کروز از دو مجله آمریکایی در دادگاه غیرعلنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شکایت تام کروز علیه کمپانی انتشاراتی باوئر به گفته دادگاه ایالتی کالیفرنیا، به صورت غیرعلنی دنبال می‌شود.

کروز شکواییه 50 میلیون دلاری‌اش علیه باوئر را ماه اکتبر (آبان) تسلیم دادگاه کرده و ادعا کرده بود مجله "لایف اند استایل" و "این تاچ" با انتشار گزارشی به دروغ اعلام کرده‌اند او به دنبال جدایی از همسرش کیتی هولمز، دخترش سوری را رها کرده است.

شماره ماه جولای این مجله که عکس گریان دختر تام‌ کروز را روی جلد خود داشت و با تیتری مبنی بر اینکه این بازیگر سرشناس دخترش را رها کرده است، موجب این شکایت شده بود. هرچند وکیل تام‌ کروز ادعای مجله "لایف اند استایل" را دروغی شرورانه نامید، اما مدیر این انتشارات همچنان بر نظر خود پافشاری می کند و می گوید چیزی به اشتباه نگفته است.

کروز که پس از شش سال زندگی مشترک از همسر بازیگرش کتی هولمز جدا شد، فیلم "فراموشی"در ژانر علمی تخیلی را در دست اکران دارد. این فیلم 19 آوریل(اول اردیبهشت) اکران می شود.