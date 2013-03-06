به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گلستان ظهر چهارشنبه در جمع فعالان عرصه تربیت استان گفت: هرچه دنيا پيشرفته‎تر و روزگار الکترونيکي‎تر مي‎شود، نقش دين و نياز به معارف ديني و الهي جدي‎تر است.

جواد قناعت اظهار داشت: برخلاف عقيده برخي اساتيد دانشگاه که استحاله شده و فرهنگ غرب در آنها نفوذ کرده است و بحث جدايي دين از سياست را مستقيم و غيرمستقيم مطرح مي‎کنند؛ بايد گفت که معارف ديني با گسترش علم بيشتر مي‎شود و اين مهم را فطرت انساني بهتر درک مي‎کند.

وي تاکید کرد: دانش و معارف ديني بايد بروز و متناسب با نياز مخاطب باشد.

مشارکت مردمي لازمه حفاظت از منابع طبيعي است

معاون سياسي امنيتي استاندار گلستان گفت : فعاليتهاي منابع طبيعي و محيط زيست زماني به نتيجه خواهد رسيد که مردم هم در حفظ منابع خدادادي مشارکت داشته و خود را سهيم بدانند.

عليرضا جمشيدي افزود : دانش اموزان ، معلمان و مربيان مي توانند نقش بزرگي در حفاظت از منابع طبيعي ايفا کنند و اهميت حفظ منابع طبيعي براي نسلهاي آينده را براي خانواده ها و مردم تشريح کنند.

وي ادامه داد: اهميت و جايگاه حفاظت از منابع طبيعي در دين مبيين اسلام کاملاً آشکار است و پيامبر گرامي اسلام (ص) همواره بر نگهداري از منابع طبيعي تاکيد کرده اند و حتي ايشان در حديثي بهشت را پاداش کسي دانسته اند که از جنگل و مرتع به خوبي حفاظت مي‌کند.

بررسی مشکلات ناحیه صنعتی گرگان

مسال و مشکلات واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی گرگان ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان بررسی شد.

در اين جلسه موضوع تأمين امنيت خاطر بيشتر مديران واحدهاي توليدي از طريق تکميل شبکه روشنايي معابر و حصار کشي اطراف ناحيه صنعتي و همچنين مشکلات آب مصرفي واحدها،مرمت راه دسترسي بررسي شد و از چند واحد توليدي نيز بازديد به عمل آمد.

مقاوم سازی 800 واحد مسکونی در روستای نودیچه گرگان

در نشست مسئولان شهرستان گرگان در روستای نودیچه عنوان شد که در اين روستا 800نفر از تسهيلات ويژه مقاوم سازي مسکن روستايي بهره مند شدند که در کل استان بي نظير است.

اين جلسه که در مسجد روستا و با حضور اقشار مختلف از اهالي نوديجه برگزار شد، نمايندگان شورا و دهياري ضمن تشکر از تکميل طرح هادي و آسفالت معابر و تلاشهاي صورت گرفته از سوي دستگاههاي اجرايي خواستار توجه بيشتر مسئولين شدند.