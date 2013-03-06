شاخص های پیشرفت شمالغرب کشور کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در دومین مجمع نمایندگان شمالغرب کشور که در محل مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار شد اظهار داشت: امیدواریم جلساتی از این دست منجر به تشکیل لابی های لازم با قدرت بالا شود تا موجبات توسعه و پیشرفت این منطقه فراهم شود.

وی افزود: شمالغرب کشور ظرفیت های ارزشمند و قابل اعتنایی دارد که به صورت در هم تنیده منافع عامی را برای شمالغرب کشور تدارک دیده است که از مهمترین آنها مسایل مربوط به بخش حمل و نقل ، آب ، مسایل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را شامل می شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه گفت: منطقه شمالغرب کشور با 124هزار کیلومتر مربع هفت و نیم درصد از خاک سرزمینی کشور ایران را به خود اختصاص داده و در این دایره جغرافیایی 12 درصد جمعیت کشور سالکن هستند.

علیرضا بیگی تصریح کرد: این سهم جمعیتی از سال 1355 تاکنون یک سیر نزولی دارد که در آن زمان 15 درصد جمعیت استان را شامل می شد ولی اکنون با کاهش سه درصدی جمعیت در این منطقه مواجه هستیم و این امر باعث کاهش سهم ما از موضوعات کشوری و کاهش برخورداری ها و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت تا رقم هشت و چهار دهم درصد گردیده است.

وی با تاکید بر اینکه تولید ناخالص داخلی شمالغرب کشور در مقایسه با سطح ملی در حال کاهش است افزود: این سهم برای استان های شمالغرب کشور در سال 79 هشت و یک دهم درصد بوده که در سال 89 به رقم هفت و یک دهم درصد کاهش یافته است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه این جلسه آغاز حرکتی شتاب بخش برای تامین حقوق استان های ایم منطقه را از نمایندگان خواستار شد و ابراز داشت: در موضوع راه آهن به عنوان موضوعی راهبردی در بخش حمل و نقل باید ضرورتا شاهد پیشرفت پروژه ها باشیم و در این بین راه آهن سریع السیر تهران -تبریز از اولویت کاری ما باید محسوب شود تا به مرز بازرگان متصل و تجارت خارجی ما متحول شود.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد راه آهن جلفا- اصلاندوز برای منطقه شمالغرب کشور گفت: این راه آهن جایگزین راه آهن آن سوی ارس است که می تواند نقش عمده ای در جابجایی کالا و مسافر برای کشور داشته باشد.

علیرضا بیگی همچنین تکمیل شبکه آزاد راه ها و جاده های این منطقه را خواستار شد و ادامه داد: با توجه به ضرورت های ناشی از دوران جنگ تحمیلی بهترین مسیر انتقال کالا و حمل و نقل زمینی برای ما شمال کشور است که منطقه شمالغرب هم در آن دخیل است و آزاد راه تبریز - بازرگان باید به بهره برداری برسد.

وی خواهان تشکیل یک بانک منطقه ای برای سرمایه گذاری های مشترک شد و تاکید که جای این بانک در آینده این چهار استان بسیار خالی است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: همه استان های شمالغرب کشور در احیای این دریاچه دخیل هستیم و باید از این فرصتا نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی در پایان مدیریت واحد برای زیر ساخت های اقتصادی منطقه شالغرب را عاملی مهم در رشد و غنای اقتصادی آن عنوان کرد.