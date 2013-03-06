676 کانون فرهنگی و هنری در مساجد سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام هادی جعفری راد پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: 676 کانون فرهنگی و هنری در سطح مساجد استان فعال هستند که از این تعداد 430 کانون در مساجد اهل تشیع و تعداد 246 کانون توسط برادران اهل سنت راه اندازی شده است.

وی افزود: در حال حاضر 219 کانون در سطح شهرها و تعداد 404 کانون در سطح روستاهای استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه زمینه دسترسی تمامی نوجوانان و جوانان استان به کانون های فرهنگی و هنری فراهم شده است افزود: در این رابطه 45 کانون در مناطق مرزی از قبیل سراوان، کلگان و نقطه صفر مرزی میلک ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد 8 کانون فرهنگی هنری درمناطق عشایری سیستان و بلوچستان وجود دارد که همزمان با کوچ عشایر این کانون ها نیز کوچ می کنند.

وی با بیان اینکه بیش از 50 هزار نفر در رده های مختلف سنی عضو کانون های فرهنگی مساجد شیعه و سنی سراسر استان هستند افزود:در حال حاضر تعداد 22 کانون تخصصی فرهنگی و هنری در مساجد راه اندازی شده است که در مباحث تخصصی نماز، مهدویت، ولایت فقیه، ایثار ، شهادت و قران و تفسیر فعالیت دارند.