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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

ستاری تأکید کرد:

دست دلالان و سودجویان باید در زمینه عرضه کالاهای اساسی خانوارها کوتاه شود

دست دلالان و سودجویان باید در زمینه عرضه کالاهای اساسی خانوارها کوتاه شود

پیشوا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پیشوا ظهار داشت: باید دست دلالان و سودجویان در زمینه عرضه کالاهای اساسی خانوارها کوتاه شود تا کالاها با قیمت مناسبی به دست اقشار مختلف جامعه برسد.

به گزارش خبرنگار مهر،  بهرام ستاری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیشوا که با حضور مسئولان ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، افزود: باید دست دلالان و سودجویان در زمینه عرضه کالاهای اساسی خانوارها کوتاه شود تا کالاها با قیمت مناسبی به دست اقشار مختلف جامعه برسد و بر این اساس نیازمند یک نظارت و بازرسی ویژه هستیم  .

وی عنوان داشت: در ایام نزدیک به عید باستانی نوروز نظارت و بازرسی بر بازار شهرستان پیشوا باید افزیش یابد و همه مسئولان ذیربط بر کنترل قیمتها در این ایام نظارت و کنترل داشته باشند.

فرماندار پیشوا ادامه داد: نمایشگاه بهاره و طرح نظارت، کنترل و بازرسی ویژه عید نوروز از 15 اسفند ماه سال جاری تا 15  فرودین 92 در محل نمایشگاههای بهاره بازار شهرستان پیشوا برگزار شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده از ماه های گذشته، مسئولان تلاش کنند تا مردم در تهیه کالاهای اساسی و مورد نیاز، مانند میوه و گوشت قرمز و سفید با مشکل رو به رو نشوند و از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین 92 میوه، مرغ و گوشت قرمز بر اساس نیاز مردم با قیمت تعادلی توزیع خواهد شد .

مردم پیشوا با خیالی آسوده نسبت به تأمین مایحتاج اساسی خود اقدام کنند

ستاری ضمن تقدیر و تشکر از اعضای ستاد تنظیم بازار برای برپایی نمایشگاه بهاره ویژه نوروز ادامه داد: بر اساس گزارشهای رسیده تا 15 فروردین ماه 92 متناسب با نیاز مردم برای توزیع کالای مورد نیاز ویژه نوروز هیچ مشکلی وجود نداشته و مردم شهرستان با خیالی آسوده نسبت به تأمین مایحتاج اساسی خود اقدام کنند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان پیشوا نیز در این مراسم گفت: امسال نیز با عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان در نمایشگاه بهاره برای تنظیم و کنترل بازار شب عید تلاش خواهیم کرد.

اسماعیل اردستانی از اختصاص پرتقال و سیب برای شهرستان پیشوا خبر داد و گفت: این محصولات از پنج شنبه 17 اسفند در سردخانه های شهرستان ذخیره و برای عرضه در چندین مرکز فروش از تاریخ 25 اسفند به شهروندان عرضه می شود.

دسترس بودن نمایشگاه ها و تخفیفهای قابل توجه در نمایشگاه بهاره پیشوا

وی قابل‌ دسترس بودن نمایشگاه های بهاره و تخفیفهای قابل توجه را از ویژگیهای این نمایشگاه خواند و تأکید کرد:  در نمایشگاه بهاره امسال عرضه مستقیم محصولات و مایحتاج ضروری مردم مانند گوشت قرمز و مرغ با دقت و جدیت بیشتری دنبال می شود.

گفتنی است، در این جلسه اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطروحه پرداختند و تصمیماتی نیز برای رفاه مردم در ایام نوروز گرفته شد.

کد مطلب 2013054

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