بارش برف در آذربایجان غربی؛ افت شدید دما از امشب/ مدارس تعطیل نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در آذربایجان غربی که از بامداد امروز چهارشنبه در همه شهرهای استان آغاز و شدت بارش در شمال و مرکز نسبت به مناطق جنوبی بیشتر گزارش می شود و هنوز هم بارشها ادامه دارد، در آخرین روزهای زمستان نوید سالی پربار و برکت برای کشاورزان را می دهد.

بارش برف باعث ایجاد اختلال درتردد محورهای کوهستانی، گردنه های برف گیر، جاده های روستایی بویژه در شهرستانهای ماکو و چالدران شده به طوریکه با وجود ساکن بودن بارشها به دلیل مشکل عبور و مرور در نوبت صبح مدارس چالدران و مدارس روستایی ماکو و شهر بازرگان تعطیل بود.

بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی با وجود کم بودن تعداد مدارس نوبت بعد از ظهر در آذربایجان غربی و نبود مدارس نوبت بعد از ظهر در روستاهای سطح استان بر اساس اعلام نظر کارشناسان هواشناس برابر هماهنگیهای بعمل آمده هیچ یک از مدارس تعطیل نیست.

افت شدید دمای هوا در آذربایجان غربی از اوخر وقت چهارشنبه

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار در خصوص وضعیت جوی آذربایجان غربی طی 2 روز آینده با بیان اینکه وضعیت هوا طی امروز ابری، همراه با بارش برف و وزش باد و افت محسوس دما پیش بینی شده، افزود: طی روز پنجشنبه یمه ابری، گاهی وزش باد، در نواحی جنوبی بارش پراکنده، بتدریج کاهش ابر و روز جمعه شاهد هوایی صاف تا قسمتی ابری، همراه با مه صبحگاهی خواهیم بود.

فرخ مطلبی فر با اشاره به افت شدید دمای هوا از اواخر وقت امروز در اکثر مناطق استاندور از انتظار نیست و مردم بویژه افرادی که قصد سفر به جاهای دیگر را دارند، آمادگی کامل داشته باشند، ادامه داد: طی 24 ساعت گذشته چالدران با منفی 10 دجه سردترین و سردشت با دمای یک درجه بالای صفر گرمترین شهر استان بود.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش طی 24 گذشته در سردشت با 7.7 میلیمتر گزارش شده، اعلام کرد: روز جمعه نیز شاهد کاهش دما و وزش باد در آذربایجان غربی بوده ولی از روز شنبه هوایی صاف با کمی ابر پیش بینی می شود که پایش نقشه های هواشناسی افزایش تراکم ابر از روز سه شنبه هفته آینده را نشان می دهد.

مرکز مدیریت راههای آذربایجان غربی نیز با اعلام اینکه تردد در همه محورهای اصلی آذربایجان غربی جریان دارد، با توجه به کوهستانی بودن اکثر راهها و وجود گردنههای برفگیر به رانندگانی که قصد سفر دارند، هشدار داد که از سالم بودن خودرو و هماه داشتن وسایل ایمنی و گرمایشی مطمئن شوند.