رزرو اتوبوسهای دفاع مقدس برای كاروانهای راهيان نور

به گزارش خبرگزاري مهر، همزمان با نزدیک شدن به ایام بازدید کاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی جنوب کشور مجمع ملی اردوهای فرهنگی رحیل اقدام به تهیه اتوبوسهای زمان جنگ نموده که علاوه بر ظاهر دفاع مقدسی این اتوبوسها برنامه های فرهنگی متنوعی چون پخش فیلم های دفاع مقدس، توزیع کتاب میان زائران و استفاده از راویان را اجرا مي كند.

این اتوبوسها در شهرستان اندیمشک مستقر بوده و مسئولین کاروانها می توانند با مراجعه به سایت موسسه خدماتی فرهنگی کاروان به آدرسkarevaan.ir که به عنوان مجری این طرح معرفی شده جهت استفاده از این امکانات و صرفه جویی در هزینه های سفر راهیان نور از تاریخ 20 اسفند ماه جاری تا 5 فروردین 92 با شماره تماس 02512920918 هماهنگ كنند.

برنامه های فرهنگی اتوبوسهای دفاع مقدس منحصر به فرد بوده و برای اولین بار در کشور انجام می شود.

