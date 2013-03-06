طرح سراسری پيشگيری از فشارخون در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر زهرا عبداللهي افزود: پيشگيري و كنترل فشار خون موضوع امسال هفته سلامت است و در اين ميان تغذيه صحيح مي تواند بستر ساز داشتن زندگي سالم و جلوگيري از بيماري هاي قلبي باشد.

وی با بیان اینکه دومين روز هفته سلامت به موضوع تغذيه و فشارخون اختصاص داده شده است، گفت: نحوه تغذيه و الگوي مصرف غذايي يكي از عوامل مهم و مؤثر در بروز فشارخون بالاست و با رعايت تغذيه صحيح و محدود كردن مصرف نمك در برنامه غذايي روزانه مي‌توان از بروز فشارخون بالا و بيماريهاي قلبي عروقي پيشگيري کرد.

عبداللهی افزود: دردوره آموزشي الكترونيكي تغذيه و فشارخون افراد با نحوه تغذيه صحيح، اصول و نكاتي كه مي‌تواند به كاهش مصرف نمك منجر شود، مواد غذايي حاوي سديم بالا كه لازم است مصرف آنها به ويژه در بيماران مبتلا به فشارخون بالا و بيماريهاي قلبي عروقي محدود شود، آشنا شده و با استفاده از ظرفيت فضاي مجازي خواهيم توانست، جمعيت بي شماري از كشور را تحت پوشش آموزشهاي پيشگيري مدار قرار دهيم.