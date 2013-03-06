12 روز گذشت، آب به يزد نرسيد/ يزد با تشنگي دست و پنجه نرم مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، با قطع آب زاینده رود در آغازین روزهای اسفند ماه، مردم استان یزد با بحران آب آشامیدنی مواجه شدند. ستاد بحران تشکیل شد و همه مسئولان استانی برآن شدند تا آب یزد تامین شود.

معاونین وزیر به هر دو استان اصفهان و یزد آمدند و نمایندگان یزد هم وزارتخانه ها و مجلس را به میدان کشیدند.

استاندار یزد در آخرین نشست خبری خود پیرامون آب انتقالی به یزد با محکومیت این اقدام گفته بود: بر اساس خسارات وارد شده و در صورت تامین امنیت، ظرف مدت 10 روز آب به یزد می رسد.

محمدرضا فلاح زاده با بیان اینکه یزد صحرای کربلا نیست که بخواهند آب را به روی مردم ببندند، اظهار داشت: مسئله آب ملی است و کسی حق ندارد تصمیم شخصی در مورد آن بگیرد.

هر یک از مسئولان نیز به نوبه خود وعده هایی برای انتقال آب به استان دادند و تلاش كردند امنيت را هم در يزد و هم در اصفهان ايجاد كنند.

در این زمینه مسئولان جلسات مستمري در استان، کشور و مجلس شوراي اسلامي برگزار کردند و به مدت 4 روز نيز مديريت ارشد استان با حضور مديران آب در تهران پيگير رفع مشكل آب بودند و نشست هاي متعددي با حضور مسئولان استان‌های اصفهان، چهارمحال بختیاری و يزد با حضور مسئولان مرتبط و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز برگزار شد.

نشست هاي متعددی نیز با حضور نخبگان و مسئولان و همچنین آيت الله ناصري نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد و اعضاي شوراي تامين و مسئولان آب استان برگزار شد که براي آبرساني سريع به مردم يزد چاه هاي شهري و روستايي وارد مدار شد اما به دلیل جوابگو نبودن این چاه ها، 23 حلقه چاه كشاورزي نيز وارد مدار شد که بازهم در نقاط بسياري كمبود آب هنوز ادامه دارد.

گرچه اقداماتی براي برقراري مجدد آب انتقالي با مقامات كشوري و نمايندگان مجلس انجام شد و قرار شد که در ابتدا برقراري امنيت كامل مقطعي و دراز مدت را در این زمینه داشته باشند اما به نظر می رسد این مورد آنگونه که باید هنوز محقق نشده است.

چراکه اصفهانی ها به وعده خود جامه عمل نپوشاندند و نتوانستند شاید هم نخواستند امنیت را برقرار کنند.

شنیده ها حکایت از آن دارد که هنوز امنیت در مسیر برقرار نشده و تنها ایستگاه پمپاژ تعمیر شده است.

مواردی نیز مطرح شد که تنی چند از عوامل تیم بازسازی و تعمیر مورد هجوم کشاورز نماها قرار گرفته و دچار آسیب شده اند.

در استان يزد اما هیچکس این مسائل را تایید یا تکذیب نکرد؛ گویی که اصلا اتفاقی نیفتاده است.

همچنین قرار بود تمامی هزینه های تعمیر خط از سوی اصفهان و یا وزارت نیرو تامین شود و مردم استان یزد تاوان این کار را ندهند و حتی تیم های مرمت نیز از خود اصفهان باشند که گویی این نیز فراموش شده و یزدی ها وارد عمل شده اند.

تامين بودجه خشكسالي شهرهاي دچار خشكسالي، مديريت واحد بر زاينده رود توسط وزارت نيرو به منظور تامین حقابه چهارمحال بختياري، اصفهان و يزد هم از دیگر مصوباتی بود که در این نشست ها در اولویت های بعدی موافقت شد. مصوباتی که اولویت اول شدند و اولویت اولی که آخر شد.

حالا اما با گذشت 15 روز، هنوز وعده 10 روزه انتقال دوباره آب محقق نشده و عدم پاسخگویی برخی مسئولان این شائبه را قدرت می بخشد که ایام عید هم آب به یزد نخواهد آمد.

این در حالی است که كشور ما بر روي مدار خشكسالي زمين واقع شده و ما در كشور شاهد خشكسالي مداوم هستيم به همين دليل خطوط انتقال آب و بيش از 100 تونل در كشور احداث شده تا بتوان مشكلات كم آبي را حل كرده و آب مورد نياز مردم در نقاط مختلف كشور تامين شود.

در استان يزد نيز 15 سال پي در پي خشكسالي وجود داشته و بالغ بر 10 هزار هكتار از باغات استان خشك شده و بيش از 25 هزار هكتار زمينهاي مزروعي نيز بلا استفاده و رها شده است.

همچنين ورودي آب به سفره هاي زيرزميني استان يزد كه قبلا به يك ميليارد و 500 ميليون متر مكعب مي رسيد اكنون 960 هزار متر مكعب است و آب برداشت شده از سفره هاي زيرزميني كه براي شرب، بهداشت و صنعت استفاده مي شود، يك ميليارد و 260ميليون متر مكعب در سال است كه حدودا 300 ميليون متر مكعب بيلان منفي وجود دارد.

در استان يزد با توجه به خشكسالي هاي پي در پي هزار و 800 رشته قنات در استان خشك و 155 رشته قنات كم آب شده است كه بعضي از قناتها فقط يك ليتر آب دارند كه اين يك ليتر ذره ذره در استخر جمع شده و كشاورزي محدودي با اين آب كشاورزي دارند همچنين چاه‌هاي خشك شده و جابجا شده نيز هزار و 300 حلقه است كه اين نشان دهنده وضعيت بسيار سخت و بحراني در استان يزد است.

در همین حال مردم اصفهان هم که مدعی مالکیت بر آب زاینده رود دارند بد نیست بدانند ضمن اینکه آب یک منبع ملی در کشور است زاينده رود نیز از چهارمحال و بختياري به سمت اصفهان سرازير و از اصفهان به سمت شرق، تا باتلاق گاوخوني ادامه پيدا مي كند و خشكسالي هاي پي در پي در منطقه باعث كاهش ورود آب به سمت زاينده رود شده است.

در حال حاضر اما 23 حلقه چاه كشاورزي موجود در استان به شبکه آب شرب متصل شده تا مردم یزد در این صحرای بی آب سخت تر از گذشته روزگار سپری کنند و بتوانند در ایام نوروز از میهمانان خود حتی مردم اصفهان نیز پذیرایی کنند.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس اما در آخرین اظهارات خود در این زمینه به مهر گفت: به زودی کار تعمیر خط لوله اب پایان می یابد و تا اخر این هفته آب به یزد می رسد.

محمدصالح جوکار اظهار داشت: با اقدامات و تدابیر اندیشیده شده بین سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، کار تعمیر خط در حال انجام است.

وی عنوان کرد: مجمع نمایندگان استان و مسئولان استان یزد به شدت پیگیر این موضوع هستند و تا اتمام کار از تلاش خود در این زمینه دست بر نمی دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد هم در گفتگو با مهر عنوان کرد: اكيپ شركت آب منطقه اي يزد جهت تعميرات خرابي هاي ايستگاه 4 خط انتقال آب به يزد طي 48 ساعت گذشته نسبت به تميزكاري، انتقال لوازم و تجهيزات مورد نياز اقدام و در حال حاضركل همكاران مسئول در بخش تعميرات مشغول فعاليت و رفع خرابي هاي به وجود آمده بر اثر تعرضات هستند.

حسین غفوری ادامه داد: اميدواريم به حول و قوه الهي و استمرار امنيت منطقه در كم ترين زمان ممكن جريان آب انتقالي به استان يزد مجدداً برقرار شود.

بر این اساس تاکنون همه مسئولان در این زمینه اظهار امیدواری کرده اند به همين دليل مردم یزد هم برای همراهی بیشتر با مسئولان و تسریع در روند کار و نیز کمک به مسئولان اصفهان برای برقراری امنیت امیدوارانه به امیدهای مسئولان دلبسته و منتظر می مانند.

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گزارش از نیره شفیعی پور