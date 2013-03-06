ايران و غنا در مسير استقرار صلح و عدالت جهاني در کنار يکديگر قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدي‌نژاد امروز چهارشنبه در ديدار "باوا گيلبرت ايمبلاوه" سفير جديد غنا در ايران، روابط دو کشور را بسيار خوب و سازنده توصيف کرد و اظهار داشت: در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي زمينه هاي فراواني براي همكاري دو كشور وجود دارد و بدون هيچ مانعي مي توان آنها را فعال كرد.



رييس جمهور با بيان اينکه ملت ايران دوستدار و علاقمند به روابط با ملت غنا هستند، افزود: بايد با هماهنگي بيشتر در مسير فعال كردن همه ظرفيت هاي بين دو کشور تلاش كنيم.



باوا گيلبرت ايمبلاوه، سفير جديد غنا در ايران نيز در اين ديدار با تقديم استوارنامه خود به رييس جمهوري اسلامي ايران با اشاره به سطح عالي روابط دو کشور خاطر نشان کرد: غنا اهتمام ويژه اي به افزايش همكاري هاي خود با جمهوري اسلامي ايران دارد و بر اين باور و اعتقاد هستيم كه بايد در كنار هم در جهت تامين منافع ملت ها و جهان حركت كنيم.