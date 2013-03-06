تلاش ماهان برای دفاع از عنوان سومی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری گرگان شگفتی ساز مرحله اول پلی آف فردا در سالن بسکتبال شهدای مخابرات اصفهان برابر شاگردان صادق زاده قرار می گیرند.

ماهانی ها که بواسطه عدم راهیابی به فینال این دوره از رقابت های لیگ برتر بسکتبال بلاجبار خود را در موقعیت سال گذشته می بینند برای دفاع از عنوان سومی خود در این دیدار حاضر می شوند.

دیدارهای این مرحله دو از سه برگزار می شود و تیم فولادماهان به خاطر موقعیت بهتر در جدول اصفهان را به عنوان میزبان اولین بازی انتخاب کرده است و دوشنبه هفته آینده در گرگان دومین بازی این مرحله را برگزار می کنند.

ماهان بواسطه مصدومیت بازیکنان کلیدی و تاثیرگذارش در این دوره از رقابت ها به نسبت سایر تیم ها ضرر زیادی کرد به گونه ای که نتوانست در دیدارهای حساس مرحله دوم پلی آف از بازیکنانی مثل اوشین ساهاکیان و جواد داوری استفاده کند و نتیجه اش جز فشار مضاعف به سایر بازیکنان و از دست رفتن نتایج بازی ها و عدم راهیابی به فینال نبود. این مشکل در دیدارهای این مرحله نیز گریبانگیر تیم اصفهانی است و مضاف بر اینکه انگیزه و روحیه تیمی این تیم متاثر از شکست سه بر صفر مقابل مهرام تعریف چندانی ندارد.

در سوی مقابل تیم شهرداری گرگان که با شکست همیاری زنجان در مرحله اول پلی آف شگفتی ساز این مرحله لقب گرفت با واگذاری نتیجه در سه دیدار مقابل پتروشیمی صدرنشین کنونی لیگ، از انگیزه های زیادی برای پیروزی مقابل تیم فولادماهان برخوردار است. به خصوص که آنها از ابتدا به دنبال قرار گرفتن در جمع هشت تیم راه یافته به مرحله پلی آف بودند ولی به یکباره وبا توجه به شرایطی که بوجود آمد در قامت مدعی ظاهر شد. تیم احیا شده گرگانی بدش نمیاد با شرایط ایده آلی که تیمش پیدا کرده و با تکیه بر تجربه بازیکنانی مثل بابک نظافت و وارطان بیدروسیان و یار خارجی خود یک مقام سومی را نیز در کارنامه خود ثبت کند.

کبیر: ماهان را می بریم

سرمربی تیم شهرداری گرگان درخصوص این دیدار گفت: به نظرم بازیکنان ماهان بعد از باخت ها شان روحیه چندانی ندارد و با توجه به این موضوع اگر خوب تمرین کنیم و بازیکنان مصدوم هم برسند شانس مان برای برد در این بازیه ا کم نیست.

اسدالله کبیر گفت: تا همین جا هم تماشاگران گرگانی بسیار راضی هستند و حتی بعد از باخت تمام بازیکنان و کادر را تشویق کردند که این فهم بالای آنها را می رساند.

وی دلیل اصلی باخت سوم تیمش مقابل پتروشیمی را مصدومیت بازیکن خارجی تیمش می داند: نداشتن الکسیف یارخارجی تیم با توجه به کش آمدن همسترینگ پایش در گرگان و ماهشهر لطیمه زیادی به تیم زد. زمانی که الکسیف به تیم ما آمد اوضاع تیم کاملا عوض شد و به همین دلیل هم حتی قبل از بازی آخر از او خواستم که خود را گرم کند اما گفت اگر روی پایش فشار بیاورد احتمال پارگی عضله وجود دارد.

وی بالابودن سن بعضی از بازیکنانش را دلیل دیگر ضعف این تیم می داند: سن بعضی از بازیکنان ما بالاست و به همین دلیل بعد از دو بازی سخت در ماهشهر برای بازی سوم کم آوردند.

فینال این دوره از رقابت ها را هم تیم های مهرام و پتروشیمی بندرامام برگزار می کنند.