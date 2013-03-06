بی توجهی برخی رانندگان خودروهای عمومی به قوانین راهنمایی و رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان سمنان در محل فرمانداری از کلیه عواملی که در ایام پایانی سال و همچنین در ایام نوروز تمام سعی خود را جهت برقرای امنیت ترافیکی و سلامت شهروندان در داخل شهر و جاده ها انجام می دهند تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به ایام پایانی سال و آغاز مسافرتهای نوروزی بر تجهیز جاده های برون شهری به علائم راهنمایی و رانندگی و روشنایی جاده ها تاکید کرد.

سعدالدین از عدم توجه بعضی از رانندگان تاکسی، اتوبوس و وسایل نقلیه دولتی در شهرستان سمنان به قوانین راهنمایی و رانندگی گلایه کرد و خواستار اجرای برنامه های آموزشی و توجیهی برای ارتقای فرهنگ ترافیکی این قشر تاثیرگذار شد.

اصلاح مهندسی و رفع نواقص ترافیکی معابر حادثه خیز شهر سمنان، بازدید کمیته کارشناسی جهت رفع نواقص ترافیکی از میدان امام علی به سمت ضلع جنوبی، بلوار علویان، مسکن مهر، بلوار قدس، پل محب شاهدین، بلوار پیروزی، نصب سرعت گیرهای بلوار شهید نوروزی قبل از عید نوروز، نصب تابلو، خط کشی و نصب سرعت گیر در معابر علی الخصوص بلوارهای اصلی و پر حاشیه، افزایش حضور ماموران انتظامی در مسیرهای بلوارهای نوروز و اخلاقی در ایام عید، نرده کشی پل زیرگذر شهید خالصی، پیگیری روشنایی بعضی از بلوارها و معابر از طریق شرکت برق از مصوبات این جلسه بود.