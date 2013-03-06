مقالات استراتژیک توسعه فرهنگ دینی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مقالات استراتژیک توسعه فرهنگ دینی» در سه جلد توسط مؤسسه فرهنگی هنری عرش پژوه تألیف شده است که جلد اول کتاب در 10 فصل با موضوعات «بررسی وضعیت پژوهشگران حوزوی و بهبود آن، توسعه و تقویت اطلاع رسانی علمی در پژوهش های حوزوی، شیوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت به مراکز تحقیقات حوزوی، توصیف وضعیت مراکز پژوهشی حوزوی و بررسی راه کارهای تقویت آن، بررسی وضعیت نیروهای انسانی سازمان ها و نهادهای دینی و ارائه راه کارها، تحلیل وضعیت موجود منابع انسانی مساجد، بررسی راه کارهای نهایی تقویت نقش مشارکتی در سرمایه گذاری و تأمین، بررسی جایگاه مسجد در حیات دینی جامعه و چگونگی ارتقاء آن، و جایگاه مردم و نقش مشارکتی آنها در ساماندهی و تقویت عملکرد» تدوین شده است.



جلد اول کتاب«مقالات استراتژیک توسعه فرهنگ دینی» در 854 صفحه با شمارگان 240 نسخه و به قیمت 45000 تومان منتشر شده است.